Un restaurante asturiano presume del título de "mejor cachopo del mundo de 2025": ojo, no está dónde esperas y compite con el "bocata de calamares"

El "Mejor Cachopo del Mundo 2025" se come en la Plaza Mayor de Madrid. El Restaurante Arrabal regentado por el asturiano Nicolás, se hizo con el codiciado galardón del certamen que, un año más, ha organizado "La Guía del Cachopo".

Con esta ya son 14 las ediciones de uno de los concursos más antiguos y codiciados de España. Fue un mes de marzo repleto de pruebas y votaciones en los 106 restaurantes participantes y casi 200 los cachopos valorados, en esta ocasión. Al igual que en las anteriores ediciones, no solo han participado restaurantes de España, sino también de países como República Dominicana, Panamá, México, Perú, Colombia, Ecuador, Bélgica, Francia y Miami en EEUU.

Este restaurante se encuentra en uno de los principales núcleos históricos y turísticos de nuestro país. "A lo largo de 400 años de historia, la Plaza Mayor de Madrid ha tenido distintos nombres, PLAZA DEL ARRABAL es el primer nombre con el que se conoció a este espacio. Arrabal Madrid, se sustenta sobre el mismo y original ladrillo con el que fue construido en 1504. Nuestras cuevas cuentan con un espacio de más de 140 metros cuadrados de pura historia, utilizadas en su día como pasadizos secretos que conectaban el centro de la capital", cuentan desde el restaurante.

"Nuestra propuesta culinaria se basa en una gastronomía donde el producto adquiere todo el protagonismo, platos y elaboraciones tradicionales con tintes castizos y un toque de autor que ensalza las virtudes de su cocina. En Arrabal Madrid tradición y vanguardia van de la mano para dejar paso a una experiencia culinaria donde el protagonista de cada plato es el propio producto. Nos sentimos además muy orgullosos de nuestras raíces asturianas, y hemos trabajado a consciencia para traer a la capital el mejor cachopo que pudiéramos elaborar y poder ofreceros un trocito de Asturias. ¿A qué esperas para probarlo?"

Además, "En Arrabal Madrid disponemos de diferentes ambientes donde poder disfrutar de nuestros platos. Desde una taberna más informal para poder tapear a nuestra terraza ubicada en el corazón de La Plaza Mayor de Madrid donde poder disfrutar de unas vistas maravillosas. En la planta baja se ubica la zona de restaurante donde podéis encontrar las cuevas de Arrabal, nuestro espacio más mágico. Un espacio para todos los planes".

Este establecimiento cuenta con muy buenas valoraciones en diferentes web dedicadas a la puntuación en el mundo de la hostelería. "Excelente atención de los y las camareras ( Laura y todo el equipo). Variedad de desayunos y exquisita variedad. Buenos precios!!!!". Incluso los hay que celebran uno de los platos más clásicos del Madrid más castizo, el bocadillo de calamares: "Buscábamos un bocata de calamares en un sitio típico de la capital. Y en plena plaza Mayor encontramos esa maravilla de calamares".; "Los mejores cachopos de Madrid, excelente preparación,muy abundantes y con papas al horno y pimientos de padron,excelente atencion en un sotana en una de las esquinas de plaza mayor,lo acompañamos con un muy buen Ribera del Duero ,el entorno estupendo y el precio acorde al lugar,volveria".