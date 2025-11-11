La técnica pionera del HUCA para eliminar un tumor maligno en los bronquios que ha sido reconocida por una prestigiosa revista científica

La técnica diseñada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para eliminar un tumor maligno en los bronquios con una sonda de microondas ha sido reconocida como un avance internacional por la revista científica “Respirology Case Reports”.

Consideran que es “viable, segura y altamente eficaz” al integrar con éxito el poder terapéutico de las microondas con la guía y seguridad del EBUS lineal, ya que evita las principales limitaciones de los tratamientos endobronquiales convencionales para la obstrucción maligna de las vías respiratorias centrales.

La técnica consistió en usar un endoscopio EBUS lineal que permitió realizar un mapeo preciso del tumor y colocar una antena de microondas en la zona dañada con un margen de seguridad de 0,7 centímetros. En ese punto, se suministró energía controlada hasta alcanzar una temperatura intratumoral de 80°C, lo que redujo el tejido con rapidez.

Esto permitió que el paciente, un varón de 72 años con un adenocarcinoma pulmonar muy avanzado y con una obstrucción del 90% en el bronquio principal derecho, “experimentó un alivio clínico inmediato y recibió el alta médica”, explica el Principado, quien se ha hecho eco de este reconocimiento por parte de la publicación científica.

El equipo del HUCA estuvo integrado por los neumólogos Miguel Ariza Prota, Lucía García Alfonso, Ángela Lanza Martínez y Francisco López, con la colaboración de Javier Pérez Pallarés, del Hospital Universitario de Santa Lucía, en Cartagena.

Una radiografía de tórax de seguimiento confirmó la resolución del caso y la broncoscopia practicada a los tres meses mostró que la vía aérea había recuperado el paso del aire.

Aval para otra técnica asturiana

Por otra parte, la prestigiosa publicación, “Annals of Medicine and Surgery”, ha avalado la calidad de otro procedimiento diseñado en el servicio de Neumología Intervencionista y que se ha exportado ya a más de 80 hospitales.

En este caso, se trata del uso de la criobiopsia del mediastino, que ha revolucionado la toma de muestras para diversas patologías como el cáncer de pulmón, entre otras. El trabajo firmado por el equipo del HUCA, un estudio prospectivo de 40 casos, concluye que todas las biopsias fueron extraídas con éxito y válidas para detectar lesiones tanto en el mediastino como en los bronquios.

La conclusión es que la técnica es una alternativa “viable, reproducible y más segura que la biopsia convencional”, ya que mantiene la visualización endoscópica, reduce el tiempo del procedimiento y mejora la calidad de la muestra diagnóstica. La extensión de su uso podría optimizar los flujos de trabajo clínicos y promover prácticas de criobiopsia más seguras y eficientes en la neumología intervencionista.