Esta es la última universidad privada (y que se instalará en Asturias) en caer en manos de un fondo de inversión por 2.000 millones de euros

La educación privada y concertada avanza a pasos agigantados en España y con particular foco en Asturias. Las universidades promovidas por empresas o la Iglesia ya suman 46 campus y están a un paso de igualar a los 50 dependientes de la Administración. La última pública en abrir sus puertas fue la Politécnica de Cartagena en 1998, mientras en ese período se han aprobado hasta 31 de iniciativa privada. Este dinamismo atrae a los fondos de inversión, que acaban de cerrar la compraventa de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) por 2.000 millones y la red de colegios concertados Educare por 200 millones.

En concreto, el fondo británico Cinven, propietario de Idealista y Burger King España, se impuso hace una semana en la compra de la UAX, que quiere abrir en septiembre de 2026 un centro universitario de Ciencias de la Salud en el edificio Calatrava de Oviedo. Así, CVC sale del accionariado de la institución privada con sede en Villanueva de la Cañada (Madrid) tras su inversión de 1.100 millones en 2019, y Cinven controlará a partir de ahora la mayoría accionarial, en alianza con el fondo emiratí Mubadala, que entra como coinversor. Se mantiene en el accionariado el fundador y presidente de la UAX, Jesús Núñez (expropietario del Colegio Meres, en Siero), con una participación minoritaria.

En los últimos seis años, CVC ha impulsado el crecimiento de la institución mediante la adquisición de Galeno (por 43 millones de euros), The Valley Digital Business School (17 millones) y MIR Asturias (33 millones), la academia fundada en 1995 por los doctores ovetenses Jaime Baladrón y Belén Aldecoa.

También se conoció la semana pasada la compra por 220 millones de la red de colegios concertados Educare por la aseguradora suiza Swiss Life. El grupo educativo, que cuenta con ocho centros en la Comunidad de Madrid, pasará a estar controlado al 75% por la compañía helvética, mientras que se mantendrá en el accionariado el fundador y presidente ejecutivo Carlos Madruga, con el 25% de las acciones. La familia Abarca Cidón -dueños de HM Hospitales- desinvierten el 50% de la participación que controlaban hasta ahora.

Estas inversiones se unen a la mayor operación acordada en el sector de la formación hasta ahora, que se cerró el pasado año: la adquisición a la gestora británica Permira de la Universidad Europea por parte del fondo sueco EQT, dueños en España de Milanuncios, InfoJobs, coches.net y motos.net, por 2.200 millones. La Universidad Europea proyecta un nuevo campus en Gijón en el que aspira a formar a unos 3.200 alumnos.

Otro nicho es la formación "online", donde la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) se está abriendo hueco con 23.000 alumnos repartidos por 79 países. Su matriz, Proeduca, fue la primera institución educativa privada en cotizar en el mercado alternativo español, el BME Growth. La compañía ha puesto el foco de su crecimiento en América Latina y para ello necesita financiación, por lo que dio el pasado febrero dio entrada en su accionariado al fondo belga Sofina, con el 16,07% del capital, y a la gestora nacional Portobello Capital, con el 8%.

"El sector educativo privado español está aún muy fragmentado y eso da espacio a formar grupos con ofertas más completas en todas las áreas de estudio, incrementar la eficiencia a través de un modelo más profesional, y crear marcas nacionales reconocidas y de prestigio", afirma Guillermo Padilla, socio de estrategia de KPMG en España.