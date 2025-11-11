La Universidad inicia sus jornadas dedicadas a la ciencia

La Semana de la Ciencia de la Universidad de Oviedo dio comienzo ayer con un acto de inauguración celebrado en el aula magna del edificio histórico. La sesión incluyó la conferencia titulada "Ciencia con impacto: la contribución del IUOPA al conocimiento del cáncer" (en la imagen), que estuvo impartida por Rosa María Sainz Menéndez, profesora del Departamento de Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo. El acto contó, además, con la intervención de la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz Rodríguez y de la directora del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA), Ana Gutiérrez.