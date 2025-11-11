La Universidad inicia sus jornadas dedicadas a la ciencia
La Semana de la Ciencia de la Universidad de Oviedo dio comienzo ayer con un acto de inauguración celebrado en el aula magna del edificio histórico. La sesión incluyó la conferencia titulada "Ciencia con impacto: la contribución del IUOPA al conocimiento del cáncer" (en la imagen), que estuvo impartida por Rosa María Sainz Menéndez, profesora del Departamento de Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo. El acto contó, además, con la intervención de la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz Rodríguez y de la directora del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA), Ana Gutiérrez.
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región