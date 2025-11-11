La venta de casas con okupas, un fenómeno en auge en Asturias: hay casi 200 anunciadas en internet y cuestan entre 9.000 y 410.000 euros

Es un fenómeno hasta ahora inédito y en auge. En Asturias hay 189 viviendas a la venta que están okupadas ilegalmente, según un estudio de la plataforma especializada "Idealista". El informe sitúa a la región con un 1,4% de los inmuebles en comercialización en proceso de okupación, una cifra por debajo de la media nacional, que alcanza el 3%. El estudio, elaborado a partir de los datos del tercer trimestre de 2025, señala que en toda España existen más de 23.000 viviendas anunciadas a la venta que se encuentran okupadas.

En Asturias, las ofertas se reparten por varios concejos. En la mayoría de los anuncios figura el aviso "inmueble sin posesión". La más barata es una casa en San Claudio (Oviedo), con tres habitaciones, dos plantas y 200 metros cuadrados, que se vende por 9.000 euros. En el extremo opuesto, el inmueble más caro es un chalet en Tapia de Casariego, de 317 metros cuadrados y con un precio de 410.000 euros.

Los anuncios advierten siempre de que la vivienda está "okupada ilegalmente", aunque no se ofrecen detalles sobre el estado del proceso. Además, se especifica que los inmuebles no pueden ser visitados por los potenciales compradores, por lo que quienes decidan adquirirlos lo harían sin entrar previamente.

Fuentes del sector señalan que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas, ya sea por arrendatarios que han dejado de pagar o por personas que han accedido de forma ilegal, va en aumento en los últimos años.

Aseguran también que los grandes inversores son quienes más apuestan por este tipo de operaciones. En varios anuncios relativos a Asturias se indica, de hecho, que las propiedades se venden únicamente a grupos empresariales, no a particulares. El principal atractivo es el precio, que puede reducirse hasta a la mitad por el hecho de tratarse de una vivienda okupada. "Hay gente en el mercado que compra de todo, porque sabe que, a la larga, el okupante acabará marchándose y puede ser una gran oportunidad", explica un experto inmobiliario de la región.

Entre las viviendas a la venta en Asturias también destacan grandes chalets, como uno ubicado en Lugones, de 497 metros cuadrados y seis habitaciones, que se oferta por 299.000 euros. "A pesar de los intentos desde algunos ámbitos de restar importancia al fenómeno de la okupación, el número de propietarios que se rinden, cansados de esperar la intervención de la justicia, es muy relevante. Muchos se ven obligados a vender su propiedad a precios que, en ocasiones, rozan el 50% del valor rea", advierte Francisco Irañeta, portavoz de Idealista.

A nivel nacional, Girona es la ciudad donde el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, con un 8,9% de los inmuebles en venta anunciados como "okupados". Le siguen Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%). Por encima de la media nacional también se sitúan Lleida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%). Oviedo tiene 27 viviendas a la venta, según este estudio, lo que supone un 1% del total de la oferta.