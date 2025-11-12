El 25N asturiano, contra la violencia que sufren las mujeres mayores

El Principado de Asturias dedicará este año la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre (25N), a visibilizar y prevenir el maltrato hacia las mujeres mayores de 65 años, un sector, lamentó ayer la Vicepresidenta del gobierno regional, Gimena Llamedo, que "a veces incluso no se identifica como víctima".

Las cifras corroboran esta situación. En lo que va de año, 64 mujeres de más de 65 años han sido atendidas en los centros regionales de apoyo a las víctimas de violencia de género. De ellas, 39 solicitaron asistencia psicológica. La mayoría de los casos atendidos se concentraon en el área central, especialmente en Gijón.

Además, desde el 1 de enero al 31 de octubre, seis mujeres mayores de 65 años han ingresado en la Red de Casas de Acogida —cuatro en la Casa Malva, una en Oviedo y otra en Avilés—, lo que supone un 2,5% del total. En este período no se ha producido ninguna derivación a centros residenciales del ERA.

Respecto a los feminicidios, en 2025 se han registrado tres asesinatos de mujeres en Asturias, una de las cuales era mayor de 65 años.

Las profesionales que trabajan en estos recursos especializados alertan de que las mujeres mayores suelen mostrar mayor resistencia a romper con el agresor o acudir a los servicios disponibles, debido a factores como la dependencia económica o el aislamiento social. En muchas ocasiones, la detección de los casos se produce en el ámbito sanitario.

En cuanto a la percepción social de la violencia de género, los datos de la Delegación del Gobierno en Asturias muestran que, aunque el 87% de las mujeres mayores considera inaceptable el maltrato, un 35% sigue viendo normales ciertas conductas de control o discusiones habituales y un 10% acepta el uso de amenazas verbales en determinadas situaciones. Además, el 67% no recuerda campañas de sensibilización recientes y solo una de cada cuatro conoce el teléfono 016.

La vicepresidenta Llamedo puso el énfasis en la necesidad de reforzar el papel de los medios de comunicación para hacer visible el problema de la violencia machista y defendió la necesidad de mejorar los protocolos en la atención a las víctimas, especialmente ante estas mujeres mayores por su problemática. "En ocasiones", razonó Gimena Llamedo, "es difícil que lleguen a tocar esa puerta de un recurso especializado".

El Gobierno de Asturias dedica del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres a este colectivo de mujeres mayores de 65 años con una campaña que lleva como lema "Ver, oír y no callar. Rompe el patrón".

El acto institucional se celebrará en el nuevo Centro Cultural de Grado el martes 25 de noviembre a las 11.30 horas. No obstante, las actividades conmemorativas del 25N se celebrarán a lo largo de todo el mes e incluirán un programa didáctico en colegios e institutos y diversas charlas. La periodista e investigadora Ana Bernal Triviño ofrecerá la ponencia "Claves contra los bulos machistas" en Laboral el sábado 22 de noviembre, seguida de una mesa redonda en la que periodistas de Asturias abordarán el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Las actividades culminarán el 1 de diciembre en el Palacio de Toreno (Oviedo) con la mesa redonda Mujeres mayores de 65 años: más difícil salir del maltrato, a cargo de la geroantropóloga feminista Mónica Ramos Toro.