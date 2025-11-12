Más de 270 multas a empresas de Asturias por riesgos laborales

El Gobierno de Asturias y la Inspección de Trabajo han abierto a lo largo del último año 195 expedientes a empresas por incumplimientos en la prevención de riesgos laborales. Las tramitaciones han derivado en 273 sanciones, en su mayoría calificadas como graves o muy graves, que alcanzan un importe de algo más de un millón de euros, según informó ayer el Principado tras la última reunión de la junta rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, compuesta por la Administración autonómica, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los agentes sociales y la patronal.

Las reuniones de esta junta se enmarcan en el plan de lucha contra la siniestralidad laboral que el Principado puso en marcha hace un año tras una dramática concentración de accidentes de trabajo mortales en Asturias. Según los datos analizados en este último encuentro, el Instituto ha enviado 55 expedientes a Fiscalía y 150 cartas de advertencia a empresas que superen la media del índice de incidencia de su sector, instándolas a que revisen su sistema preventivo.

Además, se han inspeccionado 38 compañías asturianas de alta siniestralidad y que se han realizado 56 nuevas visitas a compañías en las que se ha producido un accidente grave o mortal, que derivaron en cinco informes de incumplimiento.

Asimismo, las autoridades han detectado más de 1.976 partes de siniestros comunicados fuera de plazo por empresas y 266 por autónomos, además de incidencias en la comunicación de 74 siniestros graves o mortales. Por su parte, la Inspección de Trabajo ha iniciado 61 actuaciones y ha efectuado 42 requerimientos de subsanación.

Leticia Bilbao, representante de FADE en la junta rectora, llamó a "profundizar" en los datos conocidos y que el Instituto "vaya más allá de lo cuantitativo".

Por la parte sindical, el responsable de Acción Sindical de CC OO de Asturias, Damián Manzano, reclamó que el plan contra la siniestralidad laboral "tenga carácter estructural"; y el secretario de Salud Laboral UGT Asturias, Marino Fernández, pidió "más recursos humanos y económicos" para evitar accidentes.