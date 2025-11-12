La administración que se anticipa a tus necesidades se llama miPrincipado

El nuevo canal de comunicación digital miPrincipado ha convertido la relación con la Administración en algo proactivo y personalizado. Que el ciudadano pueda configurar los temas que más le importan –empleo, cultura, vivienda, salud, empresas, agricultura, ganadería…– para que sea la propia Administración quien le avise cuando una convocatoria se ajuste a sus intereses personales es una auténtica revolución.

La herramienta, disponible en versión web y aplicación móvil gratuita para iOS y Android, tiene un diseño limpio, intuitivo y pensado para todos los niveles de competencia digital.

Versión móvil de la app. / Cedida a Lne

Cómo funciona la personalización

Desde el área personal del usuario se accede al listado de temas de interés: agricultura y gestión forestal; comercio y consumo; cultura, educación y deporte; empleo; empresas, tecnología e innovación; ganadería, caza y pesca; salud; turismo; vivienda….

Por ejemplo: si marcas "vivienda" y "educación", cuando aparezca una ayuda para rehabilitación de viviendas o el BOPA publique los plazos de preinscripción y matriculación para el próximo curso escolar, recibirás inmediatamente una alerta. Ya no tendrás que revisar continuamente boletines oficiales o portales dispersos: la Administración del Principado lo busca por ti.

Una vez configurado el perfil de usuario, la experiencia se adapta: las notificaciones llegan al móvil o por correo, el historial queda organizado por temas, y los trámites más frecuentes se muestran de forma prioritaria.

miPrincipado se convierte así en una puerta personalizada hacia la Administración asturiana: no tienes que adivinar qué trámite necesitas, la plataforma te lo sugiere. Además, esta dimensión personalizada no es un fin, sino el punto de partida: con el tiempo se irán incorporando nuevas funcionalidades, servicios y mejoras que seguirán dando valor al uso diario.

Dos jóvenes mirando la versión web de miPrincipado. / Cedida a Lne

Un buscador claro y útil

Otra de las mejoras más valoradas de miPrincipado es su nuevo buscador, mucho más claro y eficaz. Permite consultar todos los servicios y trámites abiertos por temas, algo especialmente útil cuando no se conoce el nombre exacto del procedimiento que se necesita o se duda de si existe un trámite específico.

El buscador agrupa las gestiones por áreas y ofrece resultados filtrados por tipo de trámite o situación (abierto o cerrado). Así, quien necesite solicitar una beca, pedir una licencia o conocer ayudas a la contratación puede localizar la información sin perder tiempo ni navegar por distintos portales.

Esta organización temática convierte a miPrincipado en una ventanilla única real, donde cualquier persona puede orientarse fácilmente, incluso si no está familiarizada con la terminología administrativa. El sistema ofrece accesos directos a la información y los documentos necesarios para iniciar la gestión.

Gracias a este buscador, la Administración del Principado se anticipa a las necesidades del ciudadano, acercando los trámites a la forma natural en la que la gente busca información: por temas, no por jerarquías administrativas.

Pantallazo de la aplicación web. / Cedida a Lne

Menos papeleo, más agilidad

Entre las funcionalidades disponibles para las personas registradas con Cl@ve o certificado digital destaca el servicio de documentación reutilizable, que simplifica los trámites al máximo.

Este sistema clasifica los documentos vinculados a cada persona –física o jurídica– que pueden ser reutilizados en futuras solicitudes, evitando tener que aportarlos una y otra vez cuando ya están en poder de la Administración.

Con el consentimiento del usuario, miPrincipado permite recuperar automáticamente documentos como el libro de familia, el título académico, un certificado médico o un poder de representación, entre otros muchos. Es decir, la Administración guarda la documentación que ya presentó el ciudadano para que los siguientes trámites sean más rápidos, sencillos y sostenibles.

Trámites que se resuelven en minutos

El canal incorpora la iniciativa "Un trámite, un minuto", con vídeos explicativos que muestran cómo realizar gestiones comunes –por ejemplo, consultar tus expedientes, adjuntar archivos de gran tamaño o solicitar ayudas formativas– de forma rápida, sin complicaciones ni largas instrucciones. Así, quienes no están acostumbrados a navegar en sedes electrónicas pueden ver paso a paso cómo hacerlo.

Ahora, todos los trámites de la Administración autonómica están centralizados en un solo punto, sin colas ni desplazamientos. Entra en https://miprincipado.asturias.es y ahórrate el viaje.