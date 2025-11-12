Adriana Lastra, Delegada del Gobierno, se recupera ya en el HUCA de una neumonía
El estado de salud de la vicesecretaria de Acción Política de la FSA ha mejorado en los últimos días y se espera que pronto pueda abandonar las instalaciones sanitarias
La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, mejora su estado de salud en el Hospital Universitario Central de Asturias, reponiéndose de una neumonía. Aunque aún permanecerá ingresada mientras los médicos vigilan su evolución, Lastra ha comenzado a recuperarse y sigue una evolución positiva, según indicaron fuentes socialistas.
La preocupación médica por el cuadro clínico que presentaba la Delegada del Gobierno, que comenzó a sentirse indispuesta el pasado sábado con una infección respiratoria grave, llevó a establecer su ingreso, lo que llevó a que Adriana Lastra suspendiese su agenda de actividad.
El ingreso hospitalaria de la también vicesecretaria general de Acción Política de la FSA, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, motivó un mensaje de pronta recuperación por parte del Presidente del Principado y líder del PSOE asturiano, Adrián Barbón.
En medios socialistas se confía en que en los próximos días Lastra pueda abandonar el Hospital y proseguir con la recuperación en su domicilio si fuese necesario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años