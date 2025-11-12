Adriana Lastra, Delegada del Gobierno, se recupera ya en el HUCA de una neumonía

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, mejora su estado de salud en el Hospital Universitario Central de Asturias, reponiéndose de una neumonía. Aunque aún permanecerá ingresada mientras los médicos vigilan su evolución, Lastra ha comenzado a recuperarse y sigue una evolución positiva, según indicaron fuentes socialistas.

La preocupación médica por el cuadro clínico que presentaba la Delegada del Gobierno, que comenzó a sentirse indispuesta el pasado sábado con una infección respiratoria grave, llevó a establecer su ingreso, lo que llevó a que Adriana Lastra suspendiese su agenda de actividad.

El ingreso hospitalaria de la también vicesecretaria general de Acción Política de la FSA, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, motivó un mensaje de pronta recuperación por parte del Presidente del Principado y líder del PSOE asturiano, Adrián Barbón.

En medios socialistas se confía en que en los próximos días Lastra pueda abandonar el Hospital y proseguir con la recuperación en su domicilio si fuese necesario.