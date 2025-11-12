¿Por qué Asturias gana población y qué puede pasar en los próximos años? Los expertos hablan de cambio de ciclo

Un cambio de ciclo, aunque leve. Así puede resumirse el sentir de los expertos sobre el momento demográfico de Asturias, que sigue aumentando su población, alcanza los 1.020.009 residentes y suma un millar de habitantes nuevos por mes en el último trimestre.

"Le debemos todo a la inmigración y vemos un cambio, pero muy suave. Creo que no debemos leer con triunfalismo los datos, ya que no se pasa de un invierno demográfico a una primavera tan fácilmente. En cualquier caso, es un alivio", explica Rodolfo Gutiérrez, catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo. Gutiérrez considera que, en estos momentos, la potencia migratoria está llegando a las regiones del norte, algo que no sucedía hace pocos años. "No íbamos al mismo ritmo que el resto de España y ahora sí. La interpretación no es sencilla, pero sí hay indicios: tenemos empleo por cubrir, fundamentalmente en el sector servicios. Estamos en el punto más intenso de la inmigración, pero los ciclos no son eternos", advierte el sociólogo, que también pide que la región se prepare para la llegada de más inmigrantes.

Jaime Izquierdo, experto en desarrollo rural y excomisionado para el Reto Demográfico, comparte una visión similar. Para él, la razón más destacada del aumento de la población está en la inmigración, aunque no únicamente. "Probablemente, aunque para ello necesitaríamos un análisis más fino, se deba también a otras razones que afloran en las estadísticas de personas no censadas que ya estaban aquí: nuevos residentes procedentes de otras comunidades, jubilados que estaban fuera y regresan a Asturias, jóvenes que teletrabajan… Asturias empieza a ser una región atractiva para quienes pueden permitirse cambiar de residencia", opina.

Izquierdo cree que aún hay margen de mejora en el crecimiento poblacional "por razones de atractivo como región; sin duda, si aumentamos la tasa de actividad, vendrá más gente".

El excomisionado ve "positivo" el momento actual, aunque introduce matices. "Si el crecimiento se produce por la llegada de jóvenes con proyectos profesionales, empresas o como trabajadores, es mejor que si vienen personas de mayor edad jubiladas. En demografía, la calidad demográfica —el equilibrio de la pirámide poblacional con contingentes jóvenes— es preferible a la mera cantidad demográfica con población envejecida. Podemos hablar de tendencias que indican que seguirán llegando emigrantes, continuaremos con tasas muy bajas de natalidad y aumentará la movilidad de las personas, favorecida por el teletrabajo".

Izquierdo, además, apuesta por huir del mantra del millón de habitantes. "Me interesa más la calidad demográfica, que incluye el talento, los emprendedores y los jóvenes con iniciativa que promuevan actividad económica, que la cantidad. Si somos más de un millón y además estamos rejuvenecidos, pues miel sobre hojuelas".

También considera que la población seguirá aumentando, pese a la baja natalidad. "Más que factible es una realidad. Nuestro crecimiento vegetativo es negativo y sin embargo crecemos en número de habitantes", finaliza.

Esteban Fernández Vázquez, catedrático de Economía Aplicada e investigador en RegioLab, también considera positivo el momento actual para Asturias. "Ganar población es un síntoma de dinamismo social y de progreso económico. La pérdida de población indica lo contrario. Además, puede originar un proceso a largo plazo, ya que los incrementos poblacionales suelen ir acompañados de más y mejor actividad, que la región puede aprovechar", señala.

Vázquez ve, no obstante, "aventurado" hablar de una nueva era demográfica. Todo dependerá de cómo la región sea capaz de aprovechar este cambio de tendencia y reforzar sus ventajas comparativas", sostiene. El catedrático confía en que la población siga creciendo en los próximos años. "La clave es convertir la temporalidad de Asturias, que ahora es un destino de moda, en algo más estructural y prolongarlo en el tiempo", concluye.