Barbón recibe al nuevo presidente de los Jóvenes Empresarios

Fran del Cid y Adrián Barbón, ayer, en la sede de Presidencia.

Fran del Cid y Adrián Barbón, ayer, en la sede de Presidencia.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, mantuvo ayer un encuentro en la sede de Presidencia con el nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Fran del Cid, elegido el pasado julio. Gijonés de 35 años, Del Cid es el fundador y CEO de la compañía de reforestación Bosquia, centrada en plantaciones corporativas con impacto ambiental y social.

