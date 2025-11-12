Cara y cruz de la borrasca "Claudia" en Asturias: calor con casi 24 grados y mucho viento con rachas de 137 kilómetros por hora

La borrasca "Claudia" muestra en Asturias dos caras. Mucho bochorno, con máximas de casi 24 grados, y mucho viento, con rachas de 137 kilómetros por hora. Por esto último, los servicios de Emergencias de la región han puesto en alerta a toda la población, instando a cerrar puertas y ventanas y alejarse de cornisas, muros y árboles. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) era de vientos de hasta 110 kilómetros por hora, pero esa cifra ya ha sido superada. A las 08.40 horas de hoy se registró en Vega de Urriellu, en los Picos de Europa, una racha máxima de 137.

Alerta naranja hoy y mañana

El Principado, y en concreto los concejos del entorno de la Cordillera y los Picos, están este miércoles en alerta naranja por vientos hasta las 17.59 horas. Después, el aviso pasará a ser amarillo. Mañana, jueves, volverá la alerta naranja, de 08.00 a 23.59 horas.

Aviso especial de Emergencias

Ante ello, el 112 ha lanzado un aviso especial a los asturianos: "En su vivienda, cierre puertas y ventanas y retire todos los objetos que puedan caer a la calle. En el exterior, aléjese de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse. En el campo o la montaña, evita subir a lugares altos o expuestos al viento. En la carretera, extrema las precauciones por posibles obstáculos en la vía".

Las máximas

Hasta ahora, las rachas de viento más alto se han registrado en Vega de Urriellu (137 km/h), Vega de Ario (136 km/h), Sotres (131 km/h), Cabrales (111 km/h) y Pajares-Valgrandes (105 km/h). Además de viento, la borrasca "Claudia" trae calor: 23,7 grados en Castropol, 23,2 grados en Gijón, 22,8 en el Cabo Peñas, 22,7 en Oviedo y 22,6 en Cabrales.

El pronóstico de este jueves

Con este temporal, que es de "gran impacto", según la Aemet, también lloverá en Asturias durante los próximos días. Este es el pronóstico para este jueves: "Cielos nubosos o cubiertos. Lluvias débiles y chubascos, restringiéndose a la Cordillera desde el final de la mañana, donde pueden ser localmente persistentes. Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en ligero ascenso en el tercio suroccidental y sin cambios en el resto. Viento moderado del sur que en el litoral tiende a componente este. Rachas muy fuertes en el suroeste desde el final de la madrugada y en la Cordillera".

Y del viernes

El viernes sigue el viento, siguen las lluvias y sigue el calor: "Nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos restringiéndose a la Cordillera desde la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la Cordillera y sin cambios en el resto; máximas sin cambios en el litoral y en ligero descenso en el resto. Viento moderado del sur acompañado de rachas muy fuertes en la Cordillera, más intensas de madrugada".