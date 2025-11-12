El Congreso da luz verde a proteger los archivos históricos del ferrocarril asturiano

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado, con el único voto en contra de Vox, una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para conservar y proteger los fondos documentales históricos de los ferrocarriles asturianos.

La iniciativa, impulsada por los diputados asturianos Roberto García Morís y Mercedes Otero, busca garantizar la preservación de los expedientes de trabajadores de distintas compañías ferroviarias históricos (Ferrocarril de Langreo, Ferrocarril Económico de Asturias, Ferrocarril Vasco Asturiano y Ferrocarril del Carreño) que actualmente se encuentran almacenados en las oficinas administrativas de Renfe y Adif en Oviedo.

La proposición plantea dos líneas de actuación: por un lado, potenciar la conservación y descripción de esta documentación, y por otro, iniciar su transferencia al Archivo Histórico de Asturias, donde se garantizaría su adecuada preservación y consulta pública.

“Estos registros albergan información de vital importancia. Es necesario conservarlos en un archivo histórico, para que puedan ser consultados por investigadores y sirvan para analizar la trayectoria social, económica y tecnológica de Asturias, así como la historia del ferrocarril desde el prisma laboral”, explicó Roberto García Morís, encargado de defender la iniciativa ante la comisión.

El diputado socialista destacó además la importancia de preservar este patrimonio documental como legado para las generaciones futuras. “Queremos poner estos fondos al servicio de la ciudadanía asturiana y de todas las personas interesadas en nuestra rica historia ferroviaria, que fue posible también gracias a los hombres y mujeres que trabajaron en los ferrocarriles”, subrayó García Morís.