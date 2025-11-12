No es solo cuestión de cariño: una investigación con participación asturiana afirma que las mascotas mejoran el desarrollo de los bebés
Tener una mascota en casa podría ser mucho más que una compañía para niños. Un equipo del proyecto INMA (Infancia y Medio Ambiente) en el que participa la Universidad de Oviedo ha analizado cómo convivir con animales en los primeros años de vida influye en el bienestar emocional infantil. El estudio, basado en casi 1.900 familias españolas, revela que cuidar de "otros animales" como peces, tortugas o hámsters puede proteger frente a problemas emocionales, mientras que los gatos mostraron una ligera asociación con más síntomas conductuales.
Desde Asturias, la catedrática Adonina Tardón, de la Universidad de Oviedo, destaca que "una simple pecera puede ayudar a los niños a sentirse útiles y acompañados". En esta región, los pájaros son las mascotas más comunes, con un 94 por ciento de presencia. Los resultados subrayan que las mascotas no solo alegran el hogar, sino que también pueden ayudar a construir una infancia más emocionalmente saludable.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años