El poder del deporte femenino para inspirar y transformar

La cita con el talento, la inspiración y el liderazgo femenino tiene nombre propio: eWoman Asturias 2025, un evento que se celebra esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en el Club de LA NUEVA ESPAÑA, con el propósito de dar visibilidad a las mujeres asturianas que están transformando el deporte y la sociedad a través de su ejemplo.

Impulsada por esta cabecera y Prensa Ibérica, eWoman se ha consolidado como una plataforma de referencia para la igualdad y la inspiración profesional, reuniendo cada año a mujeres que destacan por su esfuerzo, su talento y su capacidad de superación. En esta edición, el foco estará en el deporte como motor de cambio, un ámbito donde Asturias cuenta con nombres propios que inspiran dentro y fuera de las pistas.

Mujeres que abren camino

El programa de eWoman 2025 rinde homenaje a tres trayectorias excepcionales.

Por un lado, el Telecable Hockey Club, equipo gijonés que ha escrito una página de oro en la historia del hockey sobre patines con cuatro títulos de OK Liga, seis Copas de Europa, dos Supercopas y una Copa Intercontinental. Nacido en un barrio obrero de Gijón, su historia es símbolo de constancia, humildad y espíritu de equipo.

También subirá al escenario Carmen López, la primera española invidente en participar en un Mundial de surf adaptado y campeona mundial de parasurfing en 2020. Reconocida como Mejor Deportista Asturiana 2023 en la categoría de deporte adaptado, su testimonio encarna el poder de la superación y la pasión por romper barreras.

Completa el trío Merche García, joven promesa de las artes marciales mixtas que, con apenas 17 años, ya es triple campeona mundial juvenil de MMA. Representa a una generación que combina estudio, disciplina y sensibilidad en un ámbito tradicionalmente masculino.

Una experiencia viva y participativa

La jornada, conducida por el equipo de coaching CAMBYO, integrará ponencias, dinámicas colectivas y una sesión interactiva de liderazgo y autoconfianza, para conectar a las asistentes con las historias de las protagonistas desde la emoción y el aprendizaje compartido.

El lema de esta edición, "Cuando una mujer abre camino, lo hace para todas", resume la esencia de eWoman Asturias: convertir el éxito individual en inspiración colectiva. Porque el deporte no es solo competición, sino también una herramienta de transformación social y un espacio donde nacen los grandes referentes femeninos del futuro.