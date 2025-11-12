Drones, perros y un equipo especializado de montaña: se reanuda el operativo en Tineo para encontrar a Tomasín, que lleva dos semanas desaparecido

Por cielo y monte. La búsqueda de Tomasín no escatima en efectivos, que peinan casi a contrareloj los montes de Tineo para tratar de localizar a Tomás Rodríguez Villar, Tomasín, de quien no se sabe nada desde hace dos semanas. A las 9:00 horas de esta mañana se ha reanudado el dispositivo de búsqueda en el que participan cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana, una patrulla del SEPRONA, así como dos componentes del GREIM de Mieres y un equipo canino de búsqueda.

Lo hacen, al igual que ayer, centrándose en dos zonas: por un lado, la montaña que rodea la casa de Tomasín en el pueblo de La Llaneza (Tineo) y la parte baja del pueblo, que va a dar a un riachuelo. Por el momento, todas las líneas de investigación están abiertas, desde la desaparición voluntaria hasta la posibilidad de que Tomasín haya podido sufrir algún tipo de accidente, ya que tal y como recordaban ayer los vecinos "físicamente ya no está como hace 14 años", cuando emprendió una huida de 53 días por los montes del concejo tras matar a su hermano Manuel.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112 Asturias) mantiene activo en la zona un Puesto de Mando Avanzado, desde el cual se coordinan las labores de rastreo. En este dispositivo colaboran efectivos de Bomberos, un equipo de drones, unidad canina y voluntarios de Protección Civil.

"Ya no está como para dormir a la intemperie"

"Tienes que dar de beber al xatín con biberón porque no agarra bien la teta". Fue lo último que se le escuchó decir a Tomás Rodríguez Villar, "Tomasín". El tinetense que en el otoño de 2011 mantuvo en vilo a Asturias tras matar a su hermano Manuel en el pueblo de La Llaneza y protagonizar una fuga de 53 días por los montes del concejo lleva dos semanas desaparecido.

Esa última conversación la mantuvo con su primo Delfín Rodríguez, quien subía regularmente a La Llaneza (Tineo) para llevarle comida. Ahí, junto a la casa del ahora desaparecido, tenía algo de ganado. Sobre ese tema fue la charla, breve pero "lúcida". En aquella ocasión, Rodríguez vio a Tomasín "algo animado", algo poco habitual en él. Desde que salió de prisión, en 2017, "anda gacho".

Pocos días después, el primo volvió al pueblo con más comida, pero ya nadie le abrió la puerta. Han sido varios los intentos de la familia por localizarlo, subiendo durante cuatro días consecutivos, "mañana, tarde y noche", relatan. Pero en la casa nadie contestó. Tomasín había vuelto al monte. No fue hasta la mañana de ayer cuando la familia interpuso la denuncia por desaparición. Poco después se desplegó un dispositivo con perros, drones y helicópteros en una búsqueda "intensa y dificultosa" que se alargó, de forma infructífera, hasta el anochecer.

"Va para largo", fue el sentir general de los equipos de búsqueda al llegar ayer al monte de La Llaneza, el mismo donde hace 14 años, Tomasín estuvo casi dos meses escondido. Pasado el mediodía, comenzaron a buscarlo. Lo hicieron en el área por encima del pueblo, que va hacia unos pastizales; y en el área inferior, que desemboca en un regato. Un terreno que Tomasín, que tiene ahora 55 años y algún impedimento físico más que cuando se fugó, se conoce al dedillo.

"El hombre ya no está como para andar durmiendo a la intemperie", comentaban los vecinos, que apenas lo veían por la aldea. "Sí notamos que llevaba algunos días sin abrir las ventanas", recordaron ayer, reviviendo la intensa búsqueda que se produjo en la zona en 2011. "Han pasado 14 años, Tomasín no está ni física ni psicológicamente bien como para echarse al monte durante tanto tiempo", aseguraron.