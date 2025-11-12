El Gobierno del Principado entrega los Premios Asturias Economía y Futuro: Sekuens y RADAR

El Gobierno del Principado de Asturias, concede este jueves, a través de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias) los Premios Asturias Economía y Futuro: Sekuens y RADAR que reconocen la labor de empresas e instituciones en favor de la innovación, la excelencia empresarial y el desarrollo tecnológico.

Inscripciones Las inscripciones para asistir a la entrega de premios están abiertas a través de la página web de Sekuens.

De las dos categorías que se entregan, ya se conocen los galardonados con los Premios Sekuens; se trata de las compañías Uromac Systems S.A., Chocolates del Norte S.A. (Grupo Lacasa), y la Delegación Institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Asturias.

Uromac Systems S.A.

Se reconoce a la empresa Uromac Systems como un ejemplo de excelencia industrial asturiana, combinando especialización, innovación y sostenibilidad para ofrecer soluciones de alto valor añadido en el sector ferroviario. Su trayectoria demuestra cómo una empresa regional puede proyectarse globalmente, competir al máximo nivel en mercados internacionales y consolidar la reputación de Asturias como un polo de desarrollo tecnológico y de innovación en maquinaria especializada. La compañía contribuye a liderar la industria asturiana con soluciones de desarrollo propio, sostenibles y de vanguardia en el ámbito internacional.

Chocolates del Norte S.A. (Grupo Lacasa)

Sekuens reconoce a Grupo Lacasa la expansión y consolidación de sus instalaciones en España con una clara responsabilidad social internacional. En Asturias, la ampliación de la planta de Meres supone un refuerzo para la economía regional a través de su red de proveedores locales, así como una garantía de futuro para decenas de familias. Al mismo tiempo, el trabajo de la fundación en origen refleja un modelo empresarial que busca crecer con equilibrio, apostando por la innovación, la calidad y la sostenibilidad. En definitiva, Chocolates Lacasa en Asturias es mucho más que una fábrica: es un motor económico, un referente del sector y un ejemplo de cómo la industria puede contribuir al desarrollo local e internacional.

Delegación Institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Asturias

Se reconoce la contribución de la institución al desarrollo económico y social de la región a través de sus centros, la colaboración con universidades, administraciones públicas y empresas. El CSIC en Asturias impulsa el conocimiento y la innovación en áreas clave para el futuro de la región, reforzando la capacidad científica y tecnológica y generando así un impacto positivo tanto en el ámbito académico como en la sociedad en general. Además, se ha valorado el compromiso con la transferencia de conocimiento y la colaboración con el sector empresarial para llevar la investigación científica a aplicaciones prácticas que beneficien a la sociedad.

Premios RADAR

Las otras distinciones que se integran en los Premios Asturias Economía y Futuro, los RADAR a la innovación emprendedora, alcanzan este año su quinta edición y mantienen su apuesta por la transferencia de conocimiento al mercado para generar riqueza y empleo y el impacto económico y social en la sociedad. Con estos galardones, CEEI Asturias distingue a las mejores empresas de base tecnológica y las iniciativas más prometedoras que han surgido en la comunidad a través de proyectos de investigación.

En esta ocasión concurren 40 candidaturas y los ganadores se conocerán este mismo jueves durante el acto de entrega. La dotación global es de 80.000 euros, que se repartirán entre las siguientes modalidades: