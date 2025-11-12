Desde hoy pagar impuestos en Asturias es más fácil: autorizan hacerlo a través de Bizum
El procedimiento es muy similar al que se utiliza entre particulares, basta con introducir el número de teléfono móvil en el momento del pago y confirmar la transacción
Pagar impuestos en Asturias será desde hoy más fácil y rápido. El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado ha incorporado la opción de realizar pagos a través de Bizum en su pasarela de pagos telemáticos, sumándose así a otras administraciones que facilitan el abono de tasas y tributos mediante esta herramienta de la banca digital.
El procedimiento para operar con Bizum es muy similar al que se utiliza entre particulares: basta con introducir el número de teléfono móvil en el momento del pago y confirmar la transacción siguiendo el procedimiento habitual de la entidad bancaria. Una vez autorizada la operación, el sistema emite automáticamente el justificante de pago del Ente Público de Servicios Tributarios.
Desde el organismo recuerdan que los límites de importe y frecuencia pueden variar según las condiciones establecidas por cada entidad financiera, por lo que conviene consultarlas previamente. Esta nueva funcionalidad completa los métodos de pago ya disponibles, como la pasarela telemática convencional con tarjeta de crédito y el resto de opciones implantadas desde hace años.
Con esta medida, la administración pública busca facilitar los trámites y acercar los servicios tributarios a la ciudadanía de manera más ágil y accesible.
