Lío ente asturianos y murcianos en redes para decidir dónde se come mejor: “La gastronomía del norte está sobrevalorada”
El ranking de las 100 ciudades del mundo donde se sirve la mejor comida desató la polémica
Ni Asturias, ni Murcia. Ninguna de estas dos regiones está en el ranking de las 100 ciudades de todo el mundo donde mejor se come y han mostrado su disconformidad en redes sociales. Su indignación ha terminado en una discusión sobre si es mejor la gastronomía asturiana que la murciana.
Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, Sevilla y Córdoba son las únicas ciudades españolas que aparecen en la lista “Top 100 Best Food Cities un the world”, elaborada por el portal de estadísticas “Global Statistics”. “El Principado de Asturias se ríe de este ranking”, comentó un tuitero en la red social X (antes Twitter). Para acreditar su argumento compartía cuatro fotos: un plato de fabada, otro de pote asturiano, un cachopo y una tapa de chorizo a la sidra.
“Murcia se ríe del Principado de Asturias”, apostilló un murciano. Sus fotos para acreditar los manjares murcianos: pulpo, arroz con caracoles, zarangollo (un revuelto de la huerta murciana con patata y calabacines) y una bicicleta (una rosquilla con ensaladilla rusa coronada por una anchoa).
“Se ha llenado esto de tristes norteños llorando porque por fin somos capaces de librarnos de las cadenas y decir que la gastronomía del norte de España está tremendamente sobrevalorada”, comentaba este murciano dispuesto a demostrar que Murcia tiene mucho que decir en la cocina.
“Cada región tiene su gastronomía, su cultura y su historia, todas muy respetables, pero que pongas el pulpo y las anchoas como productos de vuestra gastronomía...”, apostillan unos. Apuntan a que no pueden tener como plato típico el pulpo o las anchoas un lugar que no tiene mar.
Otros, intentaban caldear los ánimos. “Murcia tiene una huerta espectacular que ensalza los platos. Y los dulces son de escándalo. Llambiones como los asturianos. Pero meterse con la cocina de Asturies… no sé por dónde empezar”, añadía un asturiano.
En medio de decenas de comentarios (con más o menos educación) hay alguien que invita a mirar más allá: “¿Y si dejamos de reírnos de nosotros y valoramos la riqueza gastronómica del país?”.
