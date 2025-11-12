Lobos, impuestos y trenes: Queipo (PP) elogia la "valentía y fuerza" de la presidenta cántabra frente al "sanchismo" de Barbón

La "evolución positiva" de las políticas del Gobierno de la vecina Cantabria, en manos de María José Sáenz de Buruaga, frente a la "parálisis" del de Asturias, que depende del socialista Adrián Barbón. Es lo que ha querido poner de manifiesto el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante su visita a la presidenta cántabra en Santander este miércoles por la mañana.

Los ejemplos elegidos por Queipo son la política fiscal de Buruaga, el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias y también la ejecución del programa de control del lobo, "sin engaños a los ganaderos" como en Asturias. “Mi buena amiga y compañera María José Sáenz de Buruaga, que es una gran aliada para Asturias, por ser presidente de una comunidad autónoma, vecina y hermana, es además una persona que comprende cuáles son las problemáticas, que muchas son comunes, para Asturias y para Cantabria”, indicó el líder popular asturiano.

Respecto a los impuestos, reiteró su crítica al Gobierno del Principado por aplicar a los asturianos la "mayor carga fiscal que asfixia las posibilidades de la región", y aplaudió la rebaja en la comunidad vecina: "Ha dejado en los bolsillos de los cántabros 52 millones de euros". Según los cálculos de Queipo la reforma ha propiciado que Cantabria tenga 7.300 declarantes más y casi 36 millones más de recaudación en la cuota líquida autonómica del IRPF. Además, censuró de nuevo el alineamiento de Barbón, "mimetizado ya con la izquierda más radical, con el que se desploma el poder adquisitivo de los ciudadanos y se frustra el crecimiento económico". Y reiteró ante Buruaga sus planes de reforma fiscal si llega al gobierno en el Principado, "para poder competir con las regiones del Noroeste, con la reducción del IRPF incorporando el efecto de la inflación, las supresiones de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y el recargo sobre Actividades Económicas y la rebaja de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos".

Lobos abatidos

No pudo faltar el lobo entre los asuntos tratados con el gobierno de Cantabria, que se ha destacado en los últimos meses por publicar los avances de su programa de control poblacional. En el caso de la comunidad vecina han abatido 25 de los 41 previstos. Álvaro Queipo lo contrapone a lo realizado en Asturias, donde el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, hizo público hace unos pocos días que se han eliminado desde mayo 11 de 53 previstos.

“Lo que demuestra que la lucha contra el lobo, la lucha por el medio rural y a favor de los ganaderos del Gobierno de Adrián Barbón es absolutamente inexistente, y que debería efectivamente tomar nota de lo que está haciendo el Gobierno de Cantabria, que se lo toma muy en serio, porque esto sí que es un ejemplo a seguir y un modelo que deberíamos aplicar en Asturias”, subraya Queipo, quien aplaude el trabajo de Cantabria, "comprometida contra el lobo sin que eso signifique que haya que extinguir ni mucho menos a la especie, pero que desde luego lo que no puede ser es que se extingan los ganaderos, que muera nuestra ganadería extensiva, porque eso sería absolutamente irreemplazable”.

Un problema que comparten ambas comunidades, y que fue tratado en la reunión, es el "caos y abandono de las cercanías ferroviarias, que acumulan años de retrasos, averías y cancelaciones, a lo que se suma el escándalo de los trenes que no cabían por los túneles. El Presidente del PP de Asturias denunció el nuevo engaño de los trenes anunciados para sustituir a los inservibles por su tamaño, prometidos para 2025, luego para 2026 y ahora se habla ya de 2027, “para venderlos en campaña electoral, aunque nunca lleguen o lleguen tarde”.

Valentía

Echa de menos Queipo en Barbón la "valentía y fuerza" de Buruaga "a la hora de defender los intereses de Asturias -"Barbón ejerce antes como sanchista que como presidente"- y que no sea solamente un presidente que está más a cumplir con su partido y a quedar bien con su partido a costa de todos los asturianos”. Y señaló que a partir de 2027, “cuando el Partido Popular pueda gobernar en Asturias, buscaremos esos aliados naturales que tenemos en la cornisa cantábrica para hacer fuerza y presionar para que los problemas que tenemos hoy se solucionen”, destacó que es muy necesario el cambio político en Asturias para “situarnos en la cabecera, en la vanguardia de las comunidades autónomas de toda España”.