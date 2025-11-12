El mapa del cerco al lobo en Asturias: todos los lugares en los que se han eliminado ejemplares (y los hay fuera de sus fronteras habituales)

Cuatro meses y medio (hasta el 31 de marzo de 2026) tiene por delante la Consejería de Medio Rural para cumplir con el programa de control de la población del lobo en Asturias, unos 345 ejemplares según el censo del Principado. Cifra que se quiere reducir a 292 tras eliminar 53, con el objetivo de rebajar los daños en la cabaña ganadera regional. En 2024 unas 3.300 reses fueron atacadas por el cánido, según los datos del Principado, que desembolsó cerca de 785.000 euros en indemnizaciones.

Lo cierto es que el programa, según los datos avanzados días atrás por el consejero, Marcelino Marcos Líndez, y los del informe que este mismo jueves presentará ante el Consejo Consultivo del Lobo –en el que están representados, entre otros, las organizaciones agrarias y los grupos conservacionistas, además de cazadores, guardería...– avanza con lentitud en el cumplimiento de objetivos, y de forma muy desigual por el territorio.

En resumen, desde el pasado mayo cuando empezaron los agentes del Medio Natural y el personal especializado a tratar de eliminar ejemplares –el día 16 de ese mes está registrado el primer rececho, en Pico Llosorio (Mieres)– se han eliminado 11 lobos en un total de 60 salidas, la mayoría de ellas realizadas en Llosorio y la Sierra del Sueve, ambos lugares en zona sin gestión especial, es decir, en territorio no frecuentado habitualmente por la especie. Pero el aumento de la población, según el Principado, ha hecho que el lobo se expanda más allá de sus fronteras naturales –hay siete áreas de gestión en Asturias– y, por tanto, hace necesario aplicar ahí controles. De hecho, fuera del área de gestión se prevé el mayor número de ejemplares a eliminar, un total de 11.

Y en esta zona han abatido ya a más de la mitad, un total de 6 en las 57 salidas efectuadas entre mayo y noviembre. La mitad de los eliminados fueron en Llosorio; el resto, en Ribadesella, Los Afilorios y Cudillero (Pico Gallinero). En el Sueve no se mató ninguno.

En número de actuaciones en Palo-Esva es la zona de gestión con mayor número, casi una veintena. El resultado: tres lobos abatidos. Esto supone que tiene ya cubierto la mitad del cupo previsto en el programa de control, un total de 6. Los ejemplares eliminados se completan con dos en Casomera (Aller).

Verano en blanco

Según los registros de Medio Rural, pese a que durante la parte central del verano se hicieron controles, entre junio y agosto no fue posible eliminar ningún lobo. Todas las muertes se concentran en mayo, un total de 2; septiembre, 4; octubre, 3; y una en noviembre, el pasado día 3, fecha hasta la que llega la información que se entregará al Comité Consultivo.

Los registros confirman que se hicieron controles en verano, tal y como ha defendido el consejero Marcelino Marcos, pese a que Los Verdes y el PP sostienen que entre el 20 de junio y el 8 de agosto el programa quedó automáticamente suspendido al no responder el Principado a un recurso al recurso de reposición de Verdes por Asturias-Equo contra la resolución del 28 de abril con la que se aprobaron las actuaciones de control. Según Medio Rural esto solo sucedió una semana, del 30 de julio al 8 de agosto, y además aseguran que no afectó al programa ya que en ese periodo no se programaron recechos.

Por otro lado, a los 11 abatidos por los guardas hay que sumar 8 muertos más por otras causas, entre ellas, el furtivismo. Tres ejemplares fueron eliminados de esta forma en Ponga, Caso y Proaza. Además hubo dos atropellados y otros dos con una muerte indeterminada.