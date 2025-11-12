La negociación presupuestaria del Gobierno y Tomé se encamina a un acuerdo que la diputada ve posible pronto

El acuerdo fiscal entre las fuerzas de izquierda en la Junta General acelera el horizonte de un acuerdo presupuestario. La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé ha afirmado esta mañana, tras la reunión de la junta de portavoces de la Cámara, que las posibilidades de un acuerdo rápido son elevadas. Ha afirmado que existen conversaciones con los partidos del Gobierno y con el Ejecutivo y que, aunque no ha presentado formalmente su documento de demandas a las cuentas, ha asegurado que las negociaciones están “avanzadas”.

De hecho, llegó a ver como posible que se cierre un acuerdo la próxima semana, basándose en dos fechas en las que el Ejecutivo podría aprobar las cuentas en el Consejo de Gobierno: los próximos 17 o 24 de noviembre. Ambos días son lunes, jornada en la que se celebran las reuniones del Ejecutivo de manera ordinaria. Pero otras fuentes del Gobierno destacaron que la voluntad es aprobar las cuentas antes de final de mes, probablemente el 28 de noviembre, para lo que sería necesario convocar de manera extraordinaria a los consejeros. Inmediatamente después, el presupuesto entraría en la Junta General.

Ya desde el inicio de las negociaciones estaba claro que el Gobierno estaba abocado a lograr el respaldo de Covadonga Tomé, si bien Foro Asturias tiene voluntad de permanecer en la mesa negociadora hasta el final. Adrián Pumares, portavoz de los foristas, ha considerado “altamente improbable” que respalde las cuentas y “menos altamente improbable” que se abstenga. Eso sí, reconoció que esperará a ver si alguna de sus propuestas es aceptada por el Ejecutivo.

¿Cuál es la posición del Gobierno? Los grupos parlamentarios que lo sostienen también confían en el acuerdo, si bien se mantienen en el marco negociador. Dolores Carcedo, portavoz del PSOE, afirmó que el diálogo está aún en el cruce de propuestas y que el Ejecutivo no ha evaluado aún las planteadas por Foro y espera recibir las de Covadonga Tomé. Carcedo se mostró favorable a mantener “contactos continuos” para amarrar la mayoría de al menos 23 diputados que necesita el Gobierno formado por el PSOE e IU-Convocatoria.

Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria, dejó claro que la preferencia del gobierno de izquierdas es Tomé, pero no cerró las puertas al diálogo con Foro. Vegas ha reconocido diferencias claras con Foro en cuestiones como fiscalidad o vivienda, pero añadió que se estudiarán sus propuestas. Para Vegas, el acercamiento con Pumares “siempre es posible” aunque colocó la pelota en el diputado forista. Pumares, por el contrario, señaló que la voluntad de diálogo tendrá que estar en el Ejecutivo. En el espíritu hay coincidencia con algunas ideas de Foro, señaló Vegas, pero en términos generales las propuestas de Pumares “van en otra dirección” distinta a la de un gobierno progresista.

Al margen de la cuestión presupuestaria, que se convertirá en el principal asunto parlamentario en las próximas semanas, los portavoces han apuntado las iniciativas que llevarán a la próxima sesión plenaria.

En la agenda parlamentaria se intentará incorporar la aprobación de la ley tributaria, recientemente pactada por PSOE e IU con Tomé. El plan es incorporar la aprobación del dictamen de urgencia y poder llevarlo ya al pleno de la próxima semana; si esta vía no fuese posible, la última posibilidad sería convocar una sesión extraordinaria, dado que el Ejecutivo preferiría no llevar ese debate a las sesiones vinculadas al Presupuesto.

Una de las iniciativas a debate el próximo martes será una proposición no de ley conjunta de PSOE y Convocatoria por Asturias para instar al Gobierno a aprobar la ley sobre cultura e identidad asturianas, para que se discuta entre febrero y junio próximos. En este sentido, IU-Convocatoria señaló que su planteamiento sigue siendo incluir en esa futura norma el cambio del Día de Asturias al 25 de mayo.

El PP llevará al pleno una pregunta para saber en qué estado se encuentran los trámites para “recuperar las cantidades apropiadas por los cargos socialistas” condenados en el caso Marea. Se trata, ha insistido la diputada Beatriz Polledo, del “caso más grave de corrupción en Asturias” y ha afirmado que el presidente del Principado tiene una ocasión para “pedir perdón”. Enlazó esa exigencia con las denuncias de la exmilitante socialista Claudia Montes y su acusación de amaños y enchufes en Logirail, y Polledo volvió a exigir explicaciones de Barbón sobre su relación la denunciante. “Debió él mismo ir a la fiscalía cuando Montes le dijo que existían presuntas irregularidades”, ha señalado Polledo.

La diputada popular también se ha referido a la negociación presupuestaria para insistir que el presidente Barbón ha elegido “la radicalidad” al “entregarse” a sus socios y optar por “subir impuestos en vez de pactar una rebaja con el PP”. Afirmó, además, que el Ejecutivo incumple el plazo de presentación del proyecto de cuentas que establece el Estatuto de Autonomía. Una vez más, contrapuso el modelo fiscal “ideológico” del Gobierno al que plantearía el PP, con deflactación del IRPF y bajadas generalizadas de impuestos. “Todo asturiano que gane más de 33.000 euros va a tener una subida de impuestos”, aseguró la diputada, al contrairo de lo que afirma el Ejecutivo.

Vox llevará a la sesión plenaria una pregunta al Gobierno sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas relativo a las subvenciones nominativas. A juicio de la portavoz, Carolina López, ese documento constata un “sistema clientelar de adjudicaciones directas” para “comprar voluntades”. Ha insistido en que su partido “eliminará esas subvenciones”, y se ha referido en concreto a ayudas a asociaciones LGTBI.

López señaló que su partido también llevará al Pleno una intervención en materia de vivienda, porque “no puede ser que ahora solo 3 de cada 10 jóvenes sean propietarios de un piso cuando hace años eran 7 de cada diez”. Atribuyó este hecho a la inseguridad jurídica en el mercado de alquiler y la elevada fiscalidad de la vivienda. Al contrario, propuso establecer un tipo superreducido para la vivienda habitual, bonificaciones en los tributos de Transmisiones y actos jurídicos documentados y recuperar deducciones del IRPF por compra o alquiler. También cuestionó el programa “Alquilámoste” del Ejecutivo asturiano, que tachó de intervencionista y destacó la escasa evaluación sobre su coste presupuestario.

Adrián Pumares, portavoz de Foro, anunció una pregunta al Gobierno sobre las medidas para facilitar el acceso a la vivienda a quienes “no pueden acceder ni al mercado libre ni a la vivienda de protección oficial”. Propuso crear un nuevo modelo de vivienda en propiedad, intermedio entre la pública y la libre, que ofrezca mayor flexibilidad y precios ajustados, inspirándose en experiencias de otras comunidades, como Madrid, donde se han impulsado fórmulas de acceso asequible.