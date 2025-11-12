El Principado asegura que apoya el plan para salvar a Duro Felguera, pero sigue reclamándole 6 millones

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, aseguró ayer que el Gobierno regional «apoya» el plan de reestructuración financiera de Duro Felguera y que su papel ha sido importante para facilitar operaciones claves como las ventas de El Tallerón o de la actual sede de la compañía en el parque científico tecnológico de Gijón. Eso no quita, destacó el consejero, que el Principado defienda «cuestiones técnicas» como dejar fuera de las quitas del 100% del plan de reestructuración de Duro el préstamo de 6 millones de euros que le concedió la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP).

«Una cosa son las cuestiones técnicas que nosotros tenemos que plantear y otra es que desde el punto de vista político apoyemos el plan de reestructuración», señaló Borja Sánchez. «Compartimos sus objetivos finales», añadió.

En la comisión de Ciencia, Industria y Empleo de la Junta General del Principado celebrada ayer, el diputado del PP Andrés David Ruiz Riestra afeó al consejero que un día después de hacerse público el plan de reestructuración de Duro ya saliera defendiendo que esos 6 millones se quedaran fuera de las quitas. «Fue un poco temerario, se podría haber hablado con la empresa y poner sobre la mesa alguna solución», señaló Ruiz Riestra.

«Nosotros consideramos, y esto es una cuestión técnica, que detrás de ese préstamo de la SRP, que es una corporación de derecho privado, hay un préstamo público», afirmó Borja Sánchez, que insistió en separar esa reclamación «técnica» del apoyo «político» al plan de reestructuración.

En esa línea, el consejero destacó que el apoyo y mediación del Principado han sido importantes para dar respaldo al plan de reestructuración a través de operaciones como la venta de El Tallerón de Gijón a Indra, que ya está cerrada, o el acuerdo para vender al grupo catalán Mecalux la sede de Duro Felguera en el parque científico tecnológico de Gijón, con el traslado de la compañía asturiana al edificio propiedad del Principado denominado Incuv@tic 2 y ubicado en la Ciudad Tecnológica de Valnalón, en Langreo.

Borja Sánchez señaló que está en contacto con la presidencia de Duro Felguera, que ostenta el mexicano Eduardo Espinosa, y que si se aprueba el plan de reestructuración pondrá a disposición de la compañía las herramientas de apoyo empresarial del Principado. «El plan de reestructuración de Duro lleva implícito la creación de una MidCo, un paraguas bajo el que estarán unidades de negocio que, según me comunica la presidencia de Duro, van a tener carga de trabajo», señaló Sánchez, que espera que «fruto de ese plan de reestructuración la compañía no solo se recupere sino que también crezca».