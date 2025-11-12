Retrasada a abril la incorporación de más escuelinas, un aplazamiento que las organizaciones sindicales "prefieren"

La séptima reunión de los dirigentes con la Consejería de Educación con las trabajadoras de las escuelinas (la segunda de este mes), no consiguió ayer desconvocar la huelga programada para los días 13, 20 y 27 de noviembre. En el encuentro, la consejera, Eva Ledo, trasladó a las trabajadoras de 0 a 3 años que, finalmente, la segunda integración de ayuntamientos a la red autonómica se producirá el 1 de abril en lugar de en enero, como había prometido inicialmente.

Un retraso que las organizaciones sindicales "prefieren". "Es mejor que tarden un poco más y lo organicen bien que no que sea una chapuza como la integración de septiembre", aseguran las representantes sindicales, que ven "fallos" en la nueva red autonómica. "En septiembre, se unieron 22 ayuntamientos y estamos recibiendo quejas porque aún hay cosas inconclusas como la delimitación de funciones", explican. De hecho, desde la Consejería explican que este cambio en el calendario se debe a "una reivindicación de la propia mesa de diálogo que pedía reclamaba una integración más pausada".

En esta nueva tanda, se incorporarán 15 ayuntamientos (Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo). Sus 20 centros suman un total de 77 unidades y tienen 972 niños y niñas matriculados, según los últimos datos de octubre. El nuevo bloque de 15 ayuntamientos engloba a todos "aquellos que cumplen con los requisitos para poder formalizar la integración en la red", explican desde Educación.

"Hemos esperado hasta el último momento para integrar el mayor número posible de ayuntamientos", afirmó Ledo. Y explicó que ya no es posible aguardar más. "Las administraciones, tanto la autonómica como las municipales, tenemos que contemplarlo en los próximos presupuestos", subrayó.

Además de anunciar el nuevo calendario de integración, Ledo presentó por escrito a la mesa de diálogo la última propuesta formulada en la reunión de la semana pasada. En concreto, el Principado plantea la pareja educativa por aula y, como principal novedad, una jornada laboral de siete horas, de la que podrían destinar hasta una diaria a realizar otras tareas propias de su actividad, al margen de atender al alumnado. Pese a lo cual, las trabajadoras continuarán con sus movilizaciones, la primera, el paro de mañana.