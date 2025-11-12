Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los diez días festivos del próximo año en los que los asturianos podrán salir de compras

El Consejo Asesor de Comercio aprueba el calendario

Ambiente de compras en la calle Uría de Oviedo.

Ambiente de compras en la calle Uría de Oviedo. / David Cabo

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Ya se ha decidido. El Consejo Asesor de Comercio del Principado - órgano de asesoramiento y apoyo de la administración autonómica para los asuntos relativos al comercio interior- ha consensuado este mismo miércoles los diez días que los establecimientos comerciales podrán abrir en Asturias en festivos y domingos en 2026. Cada comerciante podrá elegir si abre o no en esa fecha, festivo durante 2026.

La propuesta presentada al consejo por la directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González Montell, establece las siguientes fechas en las que cada comerciante determina libremente el horario de apertura:

  • 4 de enero, domingo
  • 11 de enero, domingo
  • 2 de abril (Jueves Santo)
  • 16 de agosto, domingo
  • 12 de octubre, día del Pilar
  • 2 de noviembre, lunes posterior a Todos los Santos
  • 29 de noviembre, domingo
  • 8 de diciembre, día de la Constitución
  • 20 diciembre, domingo
  • 27 de diciembre, domingo

En el Consejo Asesor de Comercio están presentes todos los ámbitos y subsectores comerciales (pequeño comercio, supermercados y grandes empresas de distribución), la patronal Fade y los sindicatos UGT y CC.OO.

