Estos son los diez días festivos del próximo año en los que los asturianos podrán salir de compras

Ya se ha decidido. El Consejo Asesor de Comercio del Principado - órgano de asesoramiento y apoyo de la administración autonómica para los asuntos relativos al comercio interior- ha consensuado este mismo miércoles los diez días que los establecimientos comerciales podrán abrir en Asturias en festivos y domingos en 2026. Cada comerciante podrá elegir si abre o no en esa fecha, festivo durante 2026.

La propuesta presentada al consejo por la directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González Montell, establece las siguientes fechas en las que cada comerciante determina libremente el horario de apertura:

4 de enero, domingo

11 de enero, domingo

2 de abril (Jueves Santo)

16 de agosto, domingo

12 de octubre, día del Pilar

2 de noviembre, lunes posterior a Todos los Santos

29 de noviembre, domingo

8 de diciembre, día de la Constitución

20 diciembre, domingo

27 de diciembre, domingo

En el Consejo Asesor de Comercio están presentes todos los ámbitos y subsectores comerciales (pequeño comercio, supermercados y grandes empresas de distribución), la patronal Fade y los sindicatos UGT y CC.OO.