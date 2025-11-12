Estas son las empresas de Asturias que buscan personal de más de 45 años: una feria en Oviedo las reúne

El cubano Andoni Díez lleva seis meses en España, en concreto en Tineo. Está buscando trabajo a sus 45 años, que es exactamente la edad en la que empiezan a complicarse las cosas para encontrar empleo tanto en Asturias como en el conjunto del mercado laboral español. Por eso a Díez le ha parecido oportuno acudir este miércoles a Oviedo a la Feria de Empleo 45+, organizada por la Cámara de Comercio ovetense con el propósito de promover la contratación de personas a partir de esa edad. En esta primera edición de la muestra participan más de 40 empresas y se han inscrito hasta la fecha unos 600 participantes, según han anunciado los organizadores.

El Palacio de Rúa 15, en la plaza de la Catedral, ha acogido durante la mañana de hoy puestos de información de compañías como Amazon, Caja Rural de Asturias, Mapfre, Asac, Iturcemi, Grupo Carbajosa o Ence. Si bien esta última prepara un despido colectivo para su fábrica de Navia, el grupo de producción de pasta de celulosa cuenta con una bolsa de empleo temporal, además de becas para ingenieros. En total, más de 40 empresas con actividad en Asturias abren su ventanilla en la Feria 45+ para recibir solicitudes. Porque no son sólo los desempleados los que están necesitados: diversos sectores de la economía asturiana acusan una intensa carencia de mano de obra cualificada.

En cualquier caso, el evento continuará más allá del formato físico, que sólo tendrá lugar este miércoles. La feria permanecerá activa de forma virtual hasta el 31 de diciembre, donde los usuarios podrán seguir participando online e inscribirse en ofertas. El programa incluye talleres formativos, orientación personalizada, redes de contacto y formación en uso de herramientas digitales y de inteligencia artificial. Para ello se ha recibido financiación del Fondo Social Europeo Plus y del Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa).

“La diversidad generacional enriquece la cultura corporativa y, por extensión, mejora la capacidad competitiva de las empresas. Asturias no puede permitirse prescindir del talento sénior: es uno de nuestros principales activos laborales”, ha afirmado el vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Ferreira, durante su visita a la Feria junto al consejero de Empleo, Borja Sánchez.

A la cita también han asistido voluntarios de organizaciones como Acción contra el Hambre que buscan posibles puestos laborales para personas vulnerables que necesitan inserción social.