Estas son las fechas que maneja Indra para empezar a trabajar con blindados en el Tallerón de Gijón

Los planes industriales de la multinacional de defensa Indra en Asturias avanzan a buen ritmo. El epicentro es el Tallerón de Gijón, donde la maquinaria de construcción trabaja para transformar las antiguas instalaciones de calderería pesada de Duro Felguera –de la que aún quedan algunos vestigios– en una fábrica de vehículos militares blindados. Indra cuenta con empezar a operar en pocas semanas, en diciembre, con el ensamblaje final del 8x8 "Dragón", que fabrica para el Ejército español el consorcio Tess Defence, del que la empresa es el accionista mayoritario. La multinacional prevé que la planta esté a pleno rendimiento antes del verano de 2026.

El horizonte a corto plazo de Indra para las instalaciones gijonesas fue desvelado por el director de fabricación y cadena de suministros de Indra, José Manuel Fuentes González, en un encuentro sobre Naval Gijón organizado por LA NUEVA ESPAÑA. "Aquí está todo por crear, hay que crear un ecosistema y una red de proveedores", afirmó Fuentes en referencia a las oportunidades que Asturias en general y Gijón en particular ofrecen a Indra para desplegar su nueva división de sistemas terrestres.

De hecho, pese a que el Tallerón es el nombre con el que popularmente se conocen las instalaciones fabriles del barrio del Natahoyo, la compañía bautizará el recinto con el nombre corporativo de "Indra Gijón". Allí no sólo se establecerá la nueva factoría de blindados, sino que también se reubicará su centro de sistemas de tráfico aéreo – actualmente en el Parque Tecnológico de Gijón–y el personal administrativo y de dirección de la planta. El Tallerón, en resumen, será la sede de Indra en la región, y para ello invetirá 43 millones de euros, como ya avanzó este diario.

Una de las novedades de las instalaciones será una pista para probar los vehículos. Se ubicará en la parte posterior del recinto, la situada junto al mar. Allí ya trabajan máquinas para aplanar la superficie. Según fuentes de Indra, el circuito dispondrá de varios tipos de pista para testar las capacidades de los blindados en distintos terrenos. Así, habrá una pista de rodadura (donde el vehículo circulará de forma convencional), una de montaña (ideada para que las unidades puedan subir pendientes frontales y laterales) y de vadeo (una especie de piscina con una rampa que simulará el momento en el que los vehículos anfibios deban sumergirse totalmente para, por ejemplo, atravesar un río).

Si bien los primeros trabajos fabriles de la nave serán el montaje final de los 8x8 –cuyas barcazas también se fabrican en Asturias, en la planta de Santa Bárbara en Trubia–, el objetivo de Indra es desarrollar también en Gijón los cinco programas de defensa terrestre en los que está involucrado, tanto en solitario como dentro de Tess Defence, y para los que acaba de recibir una preasignación de créditos públicos de 4.150 millones de euros.

Se trata del obús autopropulsado de cadenas (ATP Cadenas, en la jerga del sector); el obús autopropulsado de ruedas (ATP Ruedas); el nuevo vehículo anfibio de la Infantería de Marina; el vehículo de apoyo de Cadenas (VAC) y el vehículo lanzapuentes. Teniendo en cuenta que estos cinco programas forman parte del total de 16 que Indra llevará a cabo en sus distintos centros productivos del país, eso significa que Asturias copará el 30% de la actividad de la multinacional para renovar las fuerzas armadas españolas.

Cuando inicie su actividad en diciembre, la factoría de Indra en el Tallerón contará con alrededor de 160 trabajadores, esto es, prácticamente los mismos con que contaba cuando era propiedad de Duro Felguera. A ellos se sumarán los más de 200 del centro de tráfico aéreo, por lo que Indra estima que dentro de un mes habrá unos 400 profesionales trabajando en el recinto del Natahoyo. La aspiración de la compañía es duplicar esa cantidad, hasta los 800, cuando el complejo esté a pleno rendimiento.