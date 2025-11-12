El tiempo complica la angustiosa búsqueda de Tomasín en el monte de Tineo y aumenta la preocupación de la familia: "Está lloviendo y no sabemos nada"

Segundo día de búsqueda y sigue sin haber noticias de Tomasín, que lleva ya más de dos semanas en paradero desconocido. Pese al gran número de efectivos desplegados en La Llaneza (Tineo), el rastreo no ha dado sus frutos. En contra juega ahora la meteorología. Las fuertes lluvias y las rachas de viento registradas en la zona obligaron a suspender el operativo poco antes de las 18:00 horas.

"Llueve y no sabemos nada", comentaba, preocupada, la prima política de Tomasín, Edelmira García, al caer la noche. "No tenemos noticias nuevas y no sabemos qué pensar", apuntó la mujer, que lleva sin noticias de Tomas Rodríguez Villar, conocido popularmente como "rambo de Tineo", desde hace dos semanas, cuando su marido estuvo charlando con él en su casa de La Llaneza.

Para mañana, las previsiones parece que no mejoran. La reanudación del operativo estará condicionada a la evolución meteorológica. El tiempo no acompaña y la Guardia Civil informó de que no desplegarán efectivos en la zona hasta que la meteorología mejore. La zona de búsqueda es especialmente compleja, con grandes matorrales y caminos escarpados, por lo que los efectivos prefieren tener condiciones que les permitan trabajar con cierto grado de seguridad.

Este miércoles, sin embargo, sí que se pudo trabajar durante gran parte del día. Se hizo con un gran despliegue de medios, que incluía al Jefe de Bomberos de la Zona Suroccidental del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), un técnico de bomberos, tres efectivos de logística, ocho efectivos de bomberos de los parques de Tineo e Ibias, la unidad canina de rescate, el grupo de rescate y la unidad de drones, además de la ERIE de Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento, los Agentes del Medio Natural, Voluntarios de las Agrupaciones Municipales de Protección Civil de Tineo y Valdés y todo el despliegue de la Guardia Civil.

E. Lagar

Todo ellos se repartieron el monte tinetense para poder peinar el mayor número de hectáreas posibles. Lo hicieron divididos en cinco sectores. En tres de ellos se trabajó a pie, mientras que dos puntos se rastrearon con la ayuda de la unidad de drones. Los drones son la mayor diferencia con respecto a la última búsqueda de Tomasín, en el año 2011, cuando permaneció fugado durante 53 días por los mismos montes tras la muerte de su hermano. El robot aéreo de los Bomberos asturianos tiene una gran capacidad para explorar zonas de difícil acceso. Sin embargo, debido a la maleza del monte que rodea a la casa de Tomasín, hay lugares en los que está siendo complicado buscar.

En esta ocasión, además, no se trata de ninguna fuga, sino de la desaparición denunciada por su familia, que sigue con preocupación el operativo. El estado mental y físico de Tomasín, que salió de la cárcel en 2017 tras cumplir condena, es una incógnita.

La última pista

La última persona que vio a Tomás Rodríguez Villar fue su primero Delfín Rodríguez, que subía regularmente a llevarle comida a su casa de La Llaneza. Lo hizo hace ahora dos semanas. En aquella ocasión hablaron y vio a Tomasín "más animado".

A los pocos días volvió al pueblo, pero ya nadie le abrió la puerta. No fue hasta el pasado martes cuando la familia interpuso una denuncia, comenzando el operativo de búsqueda por los montes de la localidad tinetense, sin que en ninguno de los dos días (martes y miércoles) tuviesen resultados.