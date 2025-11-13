Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias

Asturias aspira a sumar al menos dos nuevas conexiones aéreas a partir de la primavera de 2026, con el foco especialmente puesto en Oporto y Dublín. El Principado ha puesto en marcha un nuevo concurso de promoción turística destinado a mantener las rutas actuales y a incorporar alguna más, con el objetivo de compensar las frecuencias que se perderán tras la marcha de Ryanair (Roma, Düsseldorf y Bruselas).

El Gobierno regional destinará un máximo de tres millones de euros anuales hasta 2028, con posibilidad de prórroga, para la captación de nuevas rutas.

Entre las principales novedades destaca el interés por recuperar la conexión directa con Dublín, un destino que el aeropuerto ya tuvo, y estrenar una con Oporto, que sería completamente nueva. Para ello, el Principado ofrece un contrato de 150.000 euros en el caso de la ciudad irlandesa y de un millón de euros para la portuguesa.

No es la única novedad en materia de conectividad. Otro de los lotes del contrato, el número 8, está destinado a poner en marcha una conexión aérea con Venecia, Bolonia o Florencia. En caso de prosperar alguna de las dos últimas, se trataría de un destino inédito en la actual oferta del aeropuerto. Las aerolíneas interesadas disponen de plazo hasta el 15 de diciembre para presentar sus propuestas y optar a operar estas rutas. Otra de las novedades del concurso es que se valorará especialmente a aquellas aerolíneas que operen en aeropuertos próximos a grandes ciudades.

El Principado, que desde la llegada de Adrián Barbón a la presidencia ha apostado por la promoción de nuevas rutas, busca así dar un nuevo impulso al aeropuerto, que atraviesa el mejor momento de su historia en cuanto a número de pasajeros y destinos directos. Actualmente cuenta con 30 rutas, que podrían aumentar hasta 32 si se incorporan las de Oporto y Dublín.