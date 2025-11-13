BBVA acompaña en el exterior a 1.500 pymes asturianas

Los programas de asesoramiento y financiación de BBVA han acompañado a más de 1.500 pequeñas y medianas empresas (pymes) de Asturias en su proceso de internacionalización durante los nueve primeros meses del año, según la entidad . El banco pone a disposición de las pymes herramientas para analizar su potencial exportador, identificar oportunidades y gestionar su estrategia comercial en el exterior.

Entre las herramientas digitales que ofrece BBVA destaca, por su uso, un test de autodiagnóstico exportador, que permite a las empresas conocer su grado de preparación para operar en el exterior, y una herramienta que recomienda los mercados más adecuados según el producto o servicio de cada compañía. Ambos servicios son ofrecidos por Oftex, en virtud del convenio de colaboración suscrito con el banco.

Además, las pymes pueden acceder a un servicio de identificación de clientes internacionales y a la gestión comercial de las oportunidades generadas. Y para aquellas compañías que buscan ampliar su red de proveedores o explorar nuevas cadenas de suministro, tienen a su disposición un identificador de proveedores internacionales y un servicio de consultoría personalizada sobre comercio exterior.

"Queremos que las empresas den el salto al exterior con seguridad y acompañadas de gestores especializados que conocen a la perfección a la empresa cliente para poder brindar apoyo personalizado desde el primer momento", explicó el director de Comercio Exterior de Pymes de BBVA en España, Juan José Fuentes Saiz de Bustamante. "Queremos que aprovechen todas las oportunidades que ofrece la globalización", añadió. n