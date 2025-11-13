Cadasa activa su "plan B" para suministrar agua ante la escasez de lluvias y estos son los concejos que la recibirán

El Consorcio de Aguas Cadasa ha activado un plan preventivo ante los bajos niveles de agua del embalse de Tanes, principal fuente de suministro de agua de consumo del centro de Asturias, a causa de la sequía que se arrastra desde el pasado mes de octubre. La medida busca “aliviar la presión” sobre el sistema de abastecimiento. La situación no está en registros de prealerta, pero se trata de una medida que busca obtener agua por vías alternativas al pantano del Alto Nalón. Fuentes de la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, destacaron que “los registros son más bajos que otros años a estas alturas porque en octubre no ha llovido”.

El plan de Cadasa pasa por activar el sistema de respaldo al abastecimiento con el que cuenta utilizando otra fuente de suministro: el canal del Narcea. Se trata de una conducción hidráulica inaugurada en 1964 y que parte del concejo de Pravia, mediante bombeo, y que distribuye a los embalses de Trasona (Corvera), La Granda (Gozón) y San Andrés de los Tacones (Gijón). Su origen fue suministrar agua a los hornos altos y acerías de Ensidesa.

En concreto, Cadasa pondrá en funcionamiento la estación de tratamiento de Ablaneda, en Corvera, de modo que recoja agua procedente del canal del Narcea y la distribuya a los concejos de la costa, evitando así que obtengan el recurso del embalse de Tanes-Rioseco y disminuyendo así el consumo procedente de las instalaciones situadas en el concejo de Caso, que se encuentran a menos de la mitad de su capacidad.

“Los técnicos trabajan en todas las comrpobaciones necesarias para la puesta en marcha de las instalaciones la próxima semana como medida preventiva ante el episodio continuado de falta de lluvias que registra el Principado”, señalaron fuentes de la Consejería.

La potabilizadora de Ablaneda es un recurso adicional del sistema de abastecimiento que “permite enfrentar con mayores medios y garantías este tipo de situaciones” y facilita también “la inyección de agua a la red de abastecimiento al margen de las reservas hídricas de los embalses de Tanes y Rioseco”.

El agua almacenada en estos embalses es inferior a los registros habituales de estas fechas, pero fuentes del Principado destacaron que “se encuentran por encima de los niveles que determinan la situación de prealerta”, una condición establecida en el plan de emergencia de Cadasa para situaciones extremas de sequía.

La estación de Ablaneda puede tratar hasta 1.500 litros por segundo de agua procedente del canal del Narcea, propiedad en la actualidad de Arcelor. Tras su potabilización, se distribuirá en los concejos de la zona costera del centro de Asturias, como complemento de abastecimiento.

En concreto, esa agua procedente del “plan B” de Cadasa se distribuirá a los ayuntamientos de Gijón, Carreño, Gozón, Corvera, Avilés, Castrillón, Soto del Barco y Muros del Nalón. También suministrará a entidades como Arcelor, Cogersa, Dupont y Asturiana de Zinc.

El agua que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) suministra a los ayuntamientos consorciados y a las principales industrias del centro de la región actúa como complemento a los recursos propios municipales, incrementando su uso en periodos de escasez de precipitaciones o cuando esos recursos locales resultan insuficientes.

En la zona central, Cadasa provee a los municipios de Avilés, Bimenes, Cabranes, Carreño, Castrillón, Corvera, Gijón, Gozón, Laviana, Llanera, Muros de Nalón, Nava, Noreña, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Soto del Barco y Villaviciosa.

Asimismo, el consorcio suministra agua a grandes consumidores industriales, entre ellos ArcelorMittal, el polígono de Silvota-Asemposil, Dupont, Corporación Alimentaria Peña Santa, Asturiana de Zinc y Cogersa, garantizando el abastecimiento a sectores clave de la economía asturiana.

El caso de Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo ha activado restricciones a ciertos usos masivos de agua, como el baldeo o el riego de parques, pero esas medidas están al margen de las adoptadas por la capital asturiana. Oviedo bebe principalmente del embalse de Los Alfilorios, que se encuentra al 25% de su capacidad, unos niveles que sí activan las medidas de control adoptadas por el Ayuntamiento.