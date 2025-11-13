El campo asturiano pide la dimisión del Consejero Marcelino Marcos: las culpas hay que echarlas al lobo

as organizaciones agrarias han reclamado a Marcelino Marcos Líndez que dimita al frente de la Consejería de Medio Rural al considerar un «fracaso» la ejecución del programa de control del lobo en Asturias. Todas las presentes en el Consejo consultivo de este jueves (URA, COAG, USAGA y ASAJA), salvo UCA –que cree necesario esperar al final para valorar la ejecución–, han coincidido en pedir la salida del consejero como «responsable de la falta de avances». La reunión, de algo más de horas en Oviedo, no estuvo exenta de momentos de tensión, algún que otro grito y puñetazos en la mesa. También mostraron malestar los líderes agrarios porque el consejero avanzara días atrás los datos del programa y empleara, entienden, un tono triunfal y de éxito. "No hay nada que celebrar", avisan.

Desde mayo y hasta ahora son 12 los ejemplares eliminados por la guardería, pues se ha sumado uno más tras los últimos datos hechos públicos. A la cifra hay que añadir 8 más muertos por otras causas, entre ellas, atropellos y furtivismo (3). El objetivo del programa es haber matado en marzo del próximo año un total de 53, sobre una población de 345 -según el censo del Principado- para reducir los ataques al ganado. En total ha habido algo más de 90 recechos.

El propio Consejero admite que no está satisfecho con el grado de cumplimiento «ni mucho menos, lo ideal sería el 50%» al estar a medio camino. Así lo trasladó a los miembros del consejo, si bien defiende que el programa se está cumpliendo frente a los que «mintieron» al negar que fuera así.

Con todo, Marcos no convence a las organizaciones, muy críticas con el programa de control. A la petición de dimisión se han sumado también media docena de asociaciones de razas autóctonas.

Responsabilidades

Borja Fernández, coordinador de URA –la organización que ganó las elecciones al Consejo Agrario el pasado verano– reseñó que la propia consejería «reconoce que no son buenos datos ni están satisfechos con el resultado». Por este motivo creen que Marcos debe «asumir responsabilidades». URA advierte de que «no hay voluntad de ningún tipo de aplicar el programa, hay zonas en las que no se ha abatido ningún lobo, no se dan facilidades a los cazadores... No hay avances y el lobo sigue expandiéndose».

Marcelino Marcos no piensa, por supuesto, dimitir. Y defiende su gestión. Además, se muestra optimista: «Quiero pensar que vamos a una fase de otoño-invierno donde los controles pueden ser más efectivos, porque así nos lo trasladan por parte de los agentes medioambientales».