Conferencia de Miguel Calleja sobre el Arca Santa de la Catedral, en el RIDEA
El ciclo que el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) dedica a la apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075 tuvo ayer su segunda cita, con una conferencia del doctor en Historia y profesor de la Universidad de Oviedo, Miguel Calleja Puerto. El medievalista ofreció la conferencia "Un tesoro revelado: Memoria escritura de apertura del Arca Santa". En la imagen, Calleja (a la derecha), junto al canónigo archivero de la Catedral, Juan José Tuñón.
