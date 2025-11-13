Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conferencia de Miguel Calleja sobre el Arca Santa de la Catedral, en el RIDEA

Conferencia de Miguel Calleja sobre el Arca Santa de la Catedral, en el RIDEA | FERNANDO RODRÍGUEZ

Conferencia de Miguel Calleja sobre el Arca Santa de la Catedral, en el RIDEA | FERNANDO RODRÍGUEZ

El ciclo que el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) dedica a la apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075 tuvo ayer su segunda cita, con una conferencia del doctor en Historia y profesor de la Universidad de Oviedo, Miguel Calleja Puerto. El medievalista ofreció la conferencia "Un tesoro revelado: Memoria escritura de apertura del Arca Santa". En la imagen, Calleja (a la derecha), junto al canónigo archivero de la Catedral, Juan José Tuñón.

Conferencia de Miguel Calleja sobre el Arca Santa de la Catedral, en el RIDEA

