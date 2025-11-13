Adiós al pitu de caleya: ni una gallina podrá criarse en libertad en Asturias desde este jueves (y hasta nueva orden)

La crisis del huevo en España va a más. Tras meses de subida de precios motivada, en parte, por la escasez del producto debido a la gripe aviar que obligó a sacrificar a miles de aves, este jueves ha comenzado con malas noticias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en el país, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad.

De la medida no se libra Asturias, que desde el pasado lunes había decretado el confinamiento de las gallinas en ocho concejos (Castropol, Corvera, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa) aplicando una orden anterior del Ministerio, que afectaba a zonas de especial riesgo y vigilancia. En España eran 1.201 municipios.

Pero ahora se va a más y la imagen de gallinas y otras aves campando a sus anchas por prados y terruños va a tardar uno tiempo en verse por España. Habrá que decir adiós al huevo campero. Y habrá que conformarse con los de corral.

Según la orden ministerial publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya en vigor, la prohibición de que los animales permanezcan al aire libre se extiende a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor.

El Departamento que dirige Luis Planas ha explicado que esta ampliación del confinamiento a todas las granjas españolas se ha decidido tras la elevación del riesgo de la entrada de la enfermedad en España en la última semana. Para evaluar este riesgo se tienen en consideración factores como el número de focos notificados en Europa, los puntos en los que se localizan y los movimientos de aves silvestres desde zonas de riesgo en el continente.

"En España se ha constatado una abundancia de aves migratorias en zonas de humedales, habitual en esta época del año. Además, el descenso de las temperaturas es un factor que facilita la supervivencia del virus. Las medidas de confinamiento tratan de evitar el contacto de las aves de corral con las migratorias que pueden ser portadoras del virus", subraya el Ministerio en un comunicado.

Brotes

Desde el mes de julio se han notificado 139 brotes de gripe aviar en granjas avícolas de Europa. En España se han producido 14 focos en explotaciones, la mitad de ellos en Castilla y León, además de 53 en aves silvestres y 5 en cautivas.

La orden publicada este jueves incluye además la prohibición de la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral, y la prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de la gripe aviar.

Asimismo, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral deberán quedar protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

El Ministerio también ha prohibido la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

En los casos en los que no fuera posible el confinamiento de las aves de corral, la autoridad competente de las comunidades autónomas podrá autorizar el mantenimiento de la mismas al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

En este caso, las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.