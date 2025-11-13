Encuentro astureuropeo para mejorar la vida en el medio rural

Asturias ha sido punto de encuentro de los socios europeos del proyecto "Ruralities", una iniciativa que busca impulsar el desarrollo sostenible de las regiones rurales de Europa mediante la mejora de sectores clave como el transporte, el turismo, la agricultura o la ganadería. En el proyecto han participado Asincar, Reader, CTIC y Grupo DEX, cuatro entidades asturianas que colaboran para alcanzar los objetivos generales del proyecto y contribuir a potenciar el tejido rural asturiano. El encuentro, organizado por estas entidades ha reunido a representantes de distintas entidades europeas para repasar las acciones realizadas desde el inicio del proyecto en 2022 y definir la hoja de ruta que guiará su desarrollo en los próximos años. Durante las dos jornadas, se han realizado distintas actividades poniendo siempre el foco en la promoción del medio rural asturiano, así como distintas iniciativas que lo sustentan. Además, los participantes han visitado las instalaciones de Asincar en Noreña y el espacio RuralTech de CTIC en Peón.