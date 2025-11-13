Una excavación abre un nueva "relectura" de la sala capitular de la Catedral

Una excavación dirigida por el historiador y arqueólogo Iván Muñiz permitirá hacer una relectura de la sala capitular de la Catedral, la primera parte gótica de la Sancta Ovetensis.

Los trabajos arqueológicos se han realizado durante meses en el entono de la sala capitular, concretamente en un terreno relacionado con una antigua capilla vinculada al Camino de Santiago, en el exterior de la sala capitular de la Catedral.

El historiador y arqueólogo Iván Muñiz presentará este jueves los resultados de su investigación arqueológica que suponen "una relectura integral" de la sala capitular, la primera pieza gótica de la Catedral de Oviedo. En el acto también estarán el canónigo archivero de la Catedral, Juan José Tuñón, y la directora del Museo de la Iglesia, Otilia Requejo.

El origen de la sala capitular se remonta al siglo XIV. De hecho se atribuye a esta construcción tan singular de la Catedral de Oviedo la llegada del estilo gótico a Asturias. Construida en gótico clásico, se ha puesto en relación con el llamado "estilo Plantagenet", una variante de la arquitectura gótica clásica que se desarrolló en la zona oeste de Francia así como en Nápoles y Sicilia.

La primera reunión del cabildo catedralicio de Oviedo en este espacio tuvo lugar en 1314. En el siglo XVII se abrió una puerta en uno de sus muros para comunicar con la estancia del archivo, de manera que cuando tuvieran lugar los capítulos, el canónigo archivero pudiera acceder directamente al archivo con la documentación de la reunión o volver al archivo si fuera preciso para recabar más documentos . En el siglo XVIII se abrieron grandes vanos en la sala capitular.