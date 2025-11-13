El grupo vasco Tekpolio adquiere la compañía gijonesa de transformación del vidrio Cristal Norte
La empresa asturiana factura cerca de 10 millones de euros al año
El grupo vasco Tekpolio, dentro de su estrategia de diversificación industrial, ha adquirido el 100 % de la empresa gijonesa de transformación del vidrio Cristal Norte. Con esta operación, el grupo familiar fundado por los empresarios Manuel y Guillermo Delclaux Lezama-Leguizamón, se posiciona en el sector de la construcción, fuera de sus líneas tradicionales.
Cristal Norte, con domicilio social en Gijón y una facturación próxima a los 10 millones de euros, está especializada en la transformación de vidrio plano. Sus modernas instalaciones le permiten fabricar todo tipo de vidrio destinado a multitud de usos, con el foco en doble acristalamiento. Entre sus productos y servicios destacados figuran el corte e instalación de vidrio plano para ventanas, fachadas y puertas automáticas, y otras soluciones integrales para proyectos de edificación.
Además, Cristal Norte es fabricante oficial del sistema Climalit, perteneciente a Saint-Gobain Glass. Gracias a esta certificación, puede ofrecer productos con prestaciones térmicas superiores, adecuados para fachadas eficientes y ventanas de alto rendimiento. En materia medioambiental, Cristal Norte participa activamente en el reciclaje del vidrio y en la reducción de la huella de carbono asociada a su actividad.
Según fuentes de Tekpolio, la apuesta por la adquisición de Cristal Norte se enmarca en un momento de fuerte dinamismo en el mercado del vidrio, impulsado por una demanda cada vez más exigente en materia de eficiencia energética. Además, señalaron que, para Cristal Norte, este paso representa "una oportunidad para expandir su alcance técnico y geográfico, intensificar la inversión en I+D, adoptar nuevas tecnologías y optimizar las operaciones industriales".
Fundado en 2017, Grupo Tekpolio es un family office con un enfoque de inversión a largo plazo en sectores clave como la industria, la energía, la infraestructura y la tecnología. Tekpolio busca identificar oportunidades de inversión tanto en fases iniciales como de alto crecimiento, con especial interés en áreas vinculadas a la transición ecológica y la sostenibilidad.
