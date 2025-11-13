Indra, sobre el Tallerón de Gijón: "Será la fábrica militar más moderna de España y puede que de Europa"

La factoría de defensa que construye Indra en el Tallerón de Gijón "será la fábrica de defensa más moderna de España y, probablemente, de Europa". Así lo ha afirmado este jueves Miguel Ángel Pérez, gerente de espacios inmobiliarios de la multinacional española de defensa, durante un coloquio celebrado en la gala de los premios "Asturias Economía y Futuro" otorgados por la Agencia Sekuens y la Consejería de Ciencia e Industria.

El directivo de Indra ha asegurado que el proyecto del Tallerón, que la compañía prevé poner en marcha en diciembre, "será estratégico tanto para Asturias en particular como para España y Europa en general". Una de las razones por las que la empresa de defensa ha escogido la región para implantar la fábrica de blindados es porque "Asturias cuenta con una tradición industrial muy importante, y eso conlleva la alta cualificación de sus trabajadores".

De hecho, Indra lleva meses formando a los más de 150 profesionales del Tallerón, procedentes de la división de calderería pesada de Duro Felguera, en sus nuevas labores de fabricación de vehículos militares. Pérez indicó que ya se han realizado ensayos para el futuro traslado de los blindados por las calles del Gijón hasta la planta del Natahoyo, y que las pruebas "no han dado ningún problema". Asimismo, el directivo ha remarcado que la multinacional está trabando con empresas e ingenierías locales para la remodelación del enclave. "Indra ha venido a Asturias para quedarse", ha remachado.

Tiempos de guerra, tiempos de paz

El anfitrión de la gala, David González, director de Sekuens, aseguró que la misión de la agencia de ciencia y competitividad dependiente del Principado es "imaginar cómo va a ser Asturias en la próxima década". Y, en ese ejercicio imaginativo, González detalló que él y sus colaboradores proyectan una Asturias en situación de guerra, "porque es en la guerra donde se advierten las costuras de un territorio". "Si somos fuertes en tiempos de guerra seremos fuertes en tiempo de paz", aseveró.

Las empresas y organismos galardonados en esta edición de los premios "Asturias Economía y Futuro" han sido la castropolense Uromac, fabricante de material ferroviario; Chocolates del Norte (Grupo Lacasa), con una fábrica de chocolate y dulces en Meres (Siero) que está en proceso de ampliación; la delegación en Asturias del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y las empresas de base tecnológica Almabiotech, Immersive Oasis, Arquea y SBP.

"La tesis de que Asturias no tiene talento emprendedor es vieja y está superada. Fuera de la región se empieza a hablar del resurgir de Asturias; somos sinónimo de innovación", ha subrayado el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la clausura del acto, celebrado en el hotel de La Reconquista de Oviedo.