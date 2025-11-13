Las mejores carnes rojas y el mejor asador de España, del 19 al 23 de noviembre en Oviedo

La Sidrería El Ferroviario de Oviedo vuelve a encender sus parrillas para acoger una de las citas gastronómicas más esperadas del otoño: las VII Jornadas de las Carnes Rojas, que se celebrarán del 19 al 23 de noviembre en su local de la calle Gascona. Un evento que ya se ha convertido en una tradición para los amantes de la buena mesa y que este año contará de nuevo con la carne de Trasacar, galardonada como mejor carne de España, y con el saber hacer de Mariano García Poyuelo, distinguido como mejor asador nacional en el Concurso de Parrilla de San Sebastián Gastronomika 2023.

Ambos nombres son sinónimo de excelencia. Trasacar, empresa cárnica de referencia por su selección de vacuno mayor premium, y García Poyuelo, maestro parrillero con una larga trayectoria. En esta séptima edición de las jornadas gastronómicas, se unen en esta séptima edición para ofrecer un homenaje al producto y al fuego, dos pilares de la cocina tradicional llevados a su máxima expresión.

Dos piezas de chuleta de vaca Trasacar. / Pablo Solares

El menú diseñado para estas jornadas conjuga calidad, equilibrio y autenticidad. La experiencia comienza con una cecina Trasacar con virutas de manchego y aceite de oliva virgen extra, una entrada que destaca por su sabor intenso y su cuidada curación, al que le sigue un bacalao con alioli gratinado al carbón.

El plato principal será la joya de la casa: una chuleta de vaca extra selección Trasacar a la parrilla, acompañada de patatas y pimientos, elaborada por el propio Mariano García Poyuelo, que trasladará a Oviedo su dominio del fuego y el punto perfecto de cocción. El toque final lo pone una tarta casera de queso con arándanos, elaborada en la propia sidrería, que cierra el menú con dulzura.

La propuesta se completa con un vinoTraslascuestas Crianza Ribera del Duero, pan y café Ítaca, todo por 63 euros por persona.

Un menú de altura que marida a la perfección con el ambiente acogedor de El Ferroviario, un clásico de la gastronomía ovetense y uno de los establecimientos más reconocidos de la calle Gascona, donde tradición y producto se dan la mano en cada jornada.

Interior de la Sidrería El Ferroviario. / Pablo Solares

Más allá de la experiencia gastronómica, estas jornadas reivindican la importancia de la carne roja de calidad como parte de la dieta mediterránea. Fuente natural de proteínas, hierro, zinc y vitamina B12, la carne de vacuno aporta nutrientes esenciales y un alto valor biológico, siempre dentro de un consumo equilibrado.

El sector cárnico español, además, se distingue por su compromiso con la trazabilidad, la sostenibilidad y el bienestar animal. Programas como Life Beef Carbon o Carbono Neutral 2050 reflejan el esfuerzo de las empresas del sector, entre ellas Trasacar, por reducir su huella ambiental y garantizar productos saludables, seguros y respetuosos con el entorno.

Las VII Jornadas de las Carnes Rojas de El Ferroviario son, en definitiva, una celebración del producto, del oficio y del sabor. Un encuentro que reúne la mejor carne, el mejor asador y el mejor ambiente para disfrutar de la gastronomía asturiana con mayúsculas. Porque, en El Ferroviario, cada plato es un homenaje a la calidad y a la pasión por el fuego.