Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA NUEVA ESPAÑA te trae el mejor fin de año: todos los contenidos web (y más) por 2 euros durante dos meses

Disfruta de los contenidos digitales del periódico, ahora con un 85% de descuento

Promo LA NUEVA ESPAÑA

Promo LA NUEVA ESPAÑA

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te ofrece la mejor información con una oferta que no podrás rechazar. Suscríbete ahora y accede a todos los contenidos web del periódico por solo 2,00 euros durante dos meses (antes 6,99 euros).

Un 85% de descuento para estar al día de toda la actualidad de Asturias y cerrar el año de la mano de toda la actualidad de Asturias.

De esta forma, podrás tener a tu alcance todas las informaciones exclusivas del diario y también las noticias de última hora, suplementos y contenidos multimedia.

Una suscripción, infinitas ventajas

Ser suscriptor del periódico líder en Asturias pocas veces ha sido tan fácil. LA NUEVA ESPAÑA quiere que los asturianos puedan mantenerse al día y estar informados de la mejor manera posible con esta increíble oferta. Así, podrás tener a tu alcance todas las informaciones exclusivas del diario y también las noticias de última hora, suplementos y contenidos multimedia.

La suscripción digital al periódico permite vivir las 24 horas pegado a la información regional, con portadas actualizadas constantemente y secciones que apuestan con fuerza por el periodismo local. Asimismo, da acceso a todos los contenidos premium, con piezas multimedia, gráficos y producciones especiales, e informaciones de suma utilidad para los asturianos. A ello hay que añadir el acceso a concursos, sorteos y newsletters temáticas especiales, reservadas únicamente para suscriptores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
  2. Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
  3. Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
  4. Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
  5. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  6. Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
  7. Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
  8. Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie

LA NUEVA ESPAÑA te trae el mejor fin de año: todos los contenidos web (y más) por 2 euros durante dos meses

LA NUEVA ESPAÑA te trae el mejor fin de año: todos los contenidos web (y más) por 2 euros durante dos meses

"Alquilámoste", la exclusión como política oficial

Estas tres asturianas han logrado abrirse camino en el deporte mundial y envían un mensaje a las jóvenes: "Grandes sueños exigen grandes sacrificios"

Estas tres asturianas han logrado abrirse camino en el deporte mundial y envían un mensaje a las jóvenes: "Grandes sueños exigen grandes sacrificios"

Se suspende la búsqueda de Tomasín en el monte de Tineo por el mal tiempo

Se suspende la búsqueda de Tomasín en el monte de Tineo por el mal tiempo

Conferencia de Miguel Calleja sobre el Arca Santa de la Catedral, en el RIDEA

Una excavación abre un nueva "relectura" de la sala capitular de la Catedral

Encuentro astureuropeo para mejorar la vida en el medio rural

¿Sequía en noviembre? La falta de lluvias y la caída de niveles de embalses y manantiales pone a Asturias "al límite"

¿Sequía en noviembre? La falta de lluvias y la caída de niveles de embalses y manantiales pone a Asturias "al límite"
Tracking Pixel Contents