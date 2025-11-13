LA NUEVA ESPAÑA te trae el mejor fin de año: todos los contenidos web (y más) por 2 euros durante dos meses
Disfruta de los contenidos digitales del periódico, ahora con un 85% de descuento
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te ofrece la mejor información con una oferta que no podrás rechazar. Suscríbete ahora y accede a todos los contenidos web del periódico por solo 2,00 euros durante dos meses (antes 6,99 euros).
Un 85% de descuento para estar al día de toda la actualidad de Asturias y cerrar el año de la mano de toda la actualidad de Asturias.
De esta forma, podrás tener a tu alcance todas las informaciones exclusivas del diario y también las noticias de última hora, suplementos y contenidos multimedia.
Una suscripción, infinitas ventajas
Ser suscriptor del periódico líder en Asturias pocas veces ha sido tan fácil. LA NUEVA ESPAÑA quiere que los asturianos puedan mantenerse al día y estar informados de la mejor manera posible con esta increíble oferta. Así, podrás tener a tu alcance todas las informaciones exclusivas del diario y también las noticias de última hora, suplementos y contenidos multimedia.
La suscripción digital al periódico permite vivir las 24 horas pegado a la información regional, con portadas actualizadas constantemente y secciones que apuestan con fuerza por el periodismo local. Asimismo, da acceso a todos los contenidos premium, con piezas multimedia, gráficos y producciones especiales, e informaciones de suma utilidad para los asturianos. A ello hay que añadir el acceso a concursos, sorteos y newsletters temáticas especiales, reservadas únicamente para suscriptores.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie