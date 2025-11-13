La primera huelga de las escuelas infantiles en Asturias, "un éxito": la siguen el 90% de los docentes (y esto es lo que piden)

La primera movilización educativa de la era Eva Ledo tomó este jueves las calles de Oviedo al grito de "si no quieres negociar, vamos todas a parar". Las escuelinas han decidido echarse a la calle para exigir a la Consejería de Educación "una propuesta un poquito más generosa" que, principalmente permita desbloquear dos grandes reivindicaciones: acercar el calendario al resto se etapas educativas y ser consideradas categoría B, es decir, técnico superiores.

Al grito de "menos aperturas, más coberturas" y "servicios mínimos, abusos máximos", las educadoras han salido de Plaza de España para llevar su reivindicación frente a la Junta General del Principado.

La primera jornada de paro, de las tres convocadas, está siendo "todo un éxito", según los datos de las organizaciones sindicales. El seguimiento sería del 90 por ciento en toda la red. Unas cifras que aumentan si se pone el foco en los concejos. En Oviedo rondaría el cien por cien, en Gijon estaría en torno al 97 por ciento y en Langreo en el 94 por ciento.

No obstante, los sindicatos han criticado los servicios mínimos establecidos por el Principado para las escuelinas adheridas a la red de septiembre, que son del 50 por ciento. "Unos servicios mínimos abusivos", ha calificado Leticia Celorio, de Usipa, quien ha explicado que de esta forma "se está cercenando el derecho del personal a ir a la huelga", especialmente en las escuelinas de menor tamaño. Por el contrario, en los centros que todavía dependen de los ayuntamientos estos servicios mínimos se sitúan en el 25 por ciento.

"Aun no hemos recibido ninguna llamada de la Consejería porque están viendo que somos un colectivo fuerte, que estamos unidas y que no vamos a parar", ha afirmado Tania Alonso, delegada de Comisiones Obreras.

Las educadoras esperan que esta convocatoria haga a la Administración "reaccionar" y "les haga ver que somos un colectivo fuerte, que la gente es lo que quiere y lo que necesita, que son reclamaciones de hace un montón de años y que de verdad necesitamos que se nos dé ahora cabida aquí; es que no hay otra" , ha señalado Laura Pérez, de UGT, quien ha preferido no valorar la posibilidad de una huelga indefinida.

Como ha explicado Laura González, de CSIF, "entendemos que hay puntos que tienen que desarrollarse". Por una parte, el tema económico."Tenemos que asegurarnos que no hay pérdida económica en los ayuntamientos, que tenemos un mejor salario, tenemos además, de esa forma, arrastrar a las compañeras que están cobrando menos para llegar a una situación de equilibrio". Bien sea ha dicho "por el grupo B, la carrera profesional... Algo que implique dinero".

Y, por otro lado, el calendario escolar que es "la solución a un conflicto laboral que se va a poner sobre la mesa, porque ahora 47 convenios con 47 calendarios laborales". Oviedo, por ejemplo, "tiene jornada de verano recogida en convenio. Evidentemente o llegamos a un acuerdo o habrá que judicializarlo", ha advertido González.