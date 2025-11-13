El programa que ha conseguido mejorar la diabetes y reducir la medicación en 8 de cada 10 asturianos

Buenas noticias en la lucha contra la diabetes tipo 2. El programa europeo C4D "Cuido mi diabetes" ha cerrado su primera fase con resultados prometedores: ocho de cada diez participantes han mejorado notablemente el control de su enfermedad y han podido reducir su medicación, llegando incluso a eliminarla por completo en algunos casos.

Durante los seis primeros meses, las 83 personas que han formado parte del proyecto (57 hombre y 26 mujeres, con una media de edad de 60 años), han logrado bajar sus niveles de azúcar en sangre, perder peso y estabilizar su presión arterial, colesterol y triglicéridos. Todo ello gracias a un enfoque muy claro: aprender a cuidarse mejor, con educación en hábitos saludables y estilo de vida activo.

Los datos que se reflejan en el estudio son que el 81% de los pacientes ha reducido su medicación, y un 32,5% la ha dejado por completo; más del 80% ha perdido peso y mejorado su composición corporal, ganando masa muscular y reduciendo grasa, y se han reducido los factores de riesgo cardiovascular, mejorando la salud del corazón y las arterias. Estos resultados no solo suponen una mejora directa en la calidad de vida, sino también una reducción del gasto sanitario asociado al tratamiento de la diabetes.

El programa, impulsado por la Consejería de Salud a través de la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, cuenta con la colaboración del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt).

Los responsables han querido dar a conocer estos datos coincidiendo con la víspera del Día Mundial de la Diabetes, y destacan que los resultados son equiparables a la reconocida buena práctica holandesa en la que se inspira el proyecto.

Según la OCDE, iniciativas de este tipo mejoran la esperanza de vida saludable, aumentan la productividad y reducen el gasto sanitario. En definitiva, “Cuido mi diabetes” demuestra que aprender a cuidarse puede ser la mejor medicina.