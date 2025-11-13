¿Sequía en noviembre? La falta de lluvias y la caída de niveles de embalses y manantiales pone a Asturias "al límite"

Los embalses asturianos ofrecen estos días imágenes inusuales a medidados de noviembre, con niveles de agua muy por debajo del que cabría esperar por estas fechas. Y los manantiales que abastecen a numerosos concejos y localidades han reducido considerablemente su caudal. Es la consecuencia de un largo periodo de sequía que Asturias viene sufriendo desde el verano (algo atenuado en septiembre), acentuado por un mes de octubre especialmente seco, el octavo con menos precipitaciones desde 1964.

El embalse de Tanes es el "grifo de Asturias". Con un nivel de agua del 44% de su capacidad, comienzan a verse ya antiguas edificaciones que llevaban años sumergidas y los vecinos prevén que en pocos días emerga el puente de la vieja carretera que ha permanecido sin verse desde hace 25 años. Tanes, junto con el embalse de Rioseco, suministra a Cadasa la práctica totalidad del agua que sirve al centro de Asturias. Al año son 56 los hectómetros cúbicos que Cadasa aporta a los asturianos.

La capacidad total de Tanes es de 34 hectómetros cúbicos y en la actualidad alberga 19. Rioseco se encuentra en máximos, pero solo aporta 4 hectómetros cúbicos. El año pasado por estas fechas, los niveles rondaban el 75% y la medida en los últimos diez años estaba por encima del 65%.

Peor es aún la situación del embalse de Los Alfilorios, principal fuente para Oviedo. Su capacidad total es de 8 hectómetros cúbicos y se encuentra al 25% (2 hectómetros cúbicos), mientras que el año pasado se hallaba al 62% y de media en diez años siempre ha estado por encima de la mitad.

El agua que nutre a muchos otros municipios, como los del oriente de Asturias, llega a través de manantiales. Pero el largo periodo de carencia de lluvias ha mermado los recursos. En el pasado mes de octubre se registraron en Asturias una media de 37,4 litros por metro cuadrado, casi la cuarta parte de lo esperado para esta época del año.

Las elevadas temperaturas y el viento del sur que ha soplado sobre la región las últimas semanas no ayudan a la llegada de lluvias. Y la situación en que se encuentra el terreno hace que incluso el regreso de las tormentas inquiete.

La preocupación comienza a instalarse en algunos municipios. El concejo de Oviedo ya ha restringido los baldeos de agua y el riego en parques para tratar de reducir el consumo. En concejos como Amieva o Potes se han producido restricciones en momentos específicos, también en Sobrescobio. El problema no es tanto que no exista agua para afrontar el servicio sino que cualquier avería o fuga causa un gran problema.

Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio, concejo que se nutre de manantiales, asegura que el caudal se ha reducido a la cuarta parte.Miguel Ángel Fernández, alcalde de Caso, reconoce que el concejo está "al límite". "Hay muchos ayuntamientos que no están haciendo nada y todos deberíamos ser un poco más responsables", asegura.

"La falta de lluvia hace que el terreno se agriete y en ocasiones se modifica el cauce de los manantiales", señala Carlos Félix Salazar, alcalde de Amieva. Además, se producen fracturas que alteran las conducciones. "Y si el terreno está muy seco, en caso de lluvias importantes es probable que se produzcan argayos o que la tierra no pueda absorber todo el agua", señala. En su concejo han vivido también averías que han afectado al abastecimiento y señala que la situación dado el nivel de las reservas es preocupante.

¿Cómo puede estar la Asturias rica en agua preocupada por la sequía en pleno mes de noviembre? El Principado no es indemne a las alteraciones climatológicas y en una comunidad autónoma habituada a contar con residuos hídricos abundantes la necesidad de prepararse para situaciones extremas suele quedar más orillada.

Hace justamente un año, la directora general del Agua, Vanesa Mateo, advertía en LA NUEVA ESPAÑA de los retos de la gestión del agua en Asturias. "Mientras los embalses del Sur tienen capacidad de almacenamiento para tres o cuatro años, los asturianos solo tienen para ocho meses", señalaba entonces.

El Principado depende de un ciclo hidrológico anual que funcione como un reloj. "Un año con pocas lluvias nos lo pondría realmente difícil; por mucho que estemos en el Norte, no tenemos el agua garantizada", advertía Mateo.

Asturias es la tercera región de España que más agua consume: 143 litros por habitante y día, 15 litros por encima de la media nacional. Con todo, el precio del recurso está entre los más bajos del país.

Cadasa y el Principado tienen en marcha varios planes de inversión ante los retos del cambio climático. Por ejemplo, establecer en la depuradora de Villapérez un sistema de reaprovechamiento de aguas residuales para abastecer a la industria asturiana.

El pasado mes de febrero, Cadasa aprobó un convenio con la sociedad Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) para realizar inversiones por valor de 90 millones de euros en los próximos años que permitirán construir una gran arteria de suministro destinada al Oriente (con el objetivo de garantizar el suministro a municipios como Ribadesella, Piloña, Parres, Cangas de Onís, Llanes, Caravia, Colunga y Villvaciosa) y otra destinada a los municipios del Bajo Nalón.