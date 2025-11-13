Tomas Cimadevilla, asturiano de corazón y productor de "Todos los lados de la cama": "Queríamos saber qué fue de esos personajes tan carismáticos"

Veintitrés años después del estreno de "El otro lado de la cama" y casi dos décadas tras "Los dos lados de la cama", el productor Tomás Cimadevilla –cuna madrileña, cuña asturiana– vuelve a reunir al grupo más fresco y cantarín del cine español. "En general", afirma, "el espíritu es el mismo: una comedia sexual desenfrenada apta para todos los públicos, cuyo propósito principal es hacer pasar un buen rato y salir del cine deseando cantar, bailar y amar. Pero han pasado 23 años desde la primera, y el mundo ha cambiado. Las formas de relacionarnos sentimentalmente también, y creo que a mejor. En esta película además tratamos las luchas generacionales, porque hay personajes de las primeras entregas que ya tienen una edad, y otros jóvenes que interpretan a sus hijos".

Reparto de ayer y hoy. "Hay una mezcla entre la primera y la segunda. De hecho, la protagonista de esta es Pilar Castro, que en "Los dos lados de la cama" era secundaria. Al final conseguimos reunir a casi todos: Ernesto Alterio, Alberto San Juan, Secun de la Rosa, Willy Toledo, Natalia Verbeke, María Esteve… Los que no están es porque no podían por agenda o porque no cabían en la historia. Pero por echar, los echo de menos a todos los que no están… quizá para la cuarta entrega. De todas formas, hay maravillosas incorporaciones como Lucía "Caraballo, Jan Buxaderas y el resto de jóvenes, que se van a hacer querer".

Dirige una mujer. "Desde que nos planteamos hacer esta tercera parte pensamos que necesitaba una mirada femenina, especialmente en los personajes masculinos, que ahora conectan de una manera diferente con las relaciones. No solo las de pareja, también las familiares. Para intentar transmitir la riqueza de sensibilidades del 2025, la mirada femenina sobre la historia enriquece mucho las distintas situaciones".

Risas y canciones. "Ya hemos hecho varios pases, incluido el del Festival de Cine Europeo de Sevilla, y la gente ríe con ganas. Las canciones, como en las anteriores películas, son casi todas muy conocidas y a veces se crea un efecto ‘singalong’, que es lo que pretendíamos: que las salas se convirtieran casi en karaokes colectivos".

¿Por qué? "Es una película hecha desde el corazón. La gente me pregunta por qué hacer ahora una secuela, veinte años después, y yo les digo que porque nos apetecía saber qué había pasado con estos personajes tan simpáticos y carismáticos, que dejaron tan buen recuerdo. Por eso fue fácil reunir al equipo: casi todos los actores se mostraron entusiasmados desde el primer momento. Tenían sus dudas, claro, pero también muchas ganas".

Proyecto con Jorge "Explosión". "Somos amigos desde hace muchos años, soy fan de Doctor Explosión y además Jorge ha compuesto la banda sonora de un par de películas producidas por mi. ‘A las 2 serán las 3’ muestra al Jorge real, que es todo un personaje. No es documental al uso sobre la historia de una banda de música, más bien muestra una mirada muy tierna y cómica sobre el personaje en sí, con sus inquietudes como artista, sus contradicciones vitales... Empezamos a rodar este mes con la participación de la sobrina de Jorge, que es una famosa influencer y también cantante y le da el toque antagónico a Jorge como artista maduro. Se rodará prácticamente en Asturias, con algún pasaje fuera".

Alternativa al asturiano Aure Roces. "Aure ya tenía su película en marcha, yo he entrado a ayudar porque me entusiasma el proyecto, tiene un guión sorprendente, muy diferente de lo que se hace en nuestro país, con un look muy internacional. ‘17 maneras de morir’ es una película de acción y artes marciales con un planteamiento muy potente, una bonita historia y unos personajes muy atractivos. Aure tiene una extensa carrera como ayudante de dirección y director de documentales y tiene muy clara la película. Además se rueda prácticamente en la Laboral, con esas impresionantes localizaciones que tiene todo el conjunto y que le dan mucha personalidad a la película. Cada vez me interesa más las posibilidad de rodar en Asturias".

Futuro asturiano. "Llevo años viendo cosas que se producen por aquí y cada vez me sorprende más, creo que hay muchas historias por contar. Y también creo que hay buenas perspectivas para rodar en Asturias. Lo hemos visto con "Los juegos del hambre", o la serie de Netflix "Ultima noche en Tremor beach", que dejan ingentes beneficios económicos haya donde ruedan. ¿Por qué vienen a rodar aquí? Por sus paisajes, porque está casi virgen, porque es barato, por las facilidades... Pero hay mucho por hacer. Los gobiernos de turno no se han tomado aun en serio al sector audiovisual. Lo estamos viendo en otras zonas de España, que empiezan a estar incluso saturadas. Habría que aumentar las ayudas a la producción para que se ruede más cine local y facilitar la coproducción con otras productoras nacionales, y de esa forma crear empleos en el sector, además de los vinculados: transporte, alojamientos, catering... Y para esto es fundamental fomentar la enseñanza de los oficios relacionados con el audiovisual, es prioritario".

Asturias como hogar. "Mi intención es pasar cada vez más tiempo aquí, aunque tenga que seguir a caballo entre Madrid y Asturias. Me apasiona la forma de vida aquí, tan diferente a la de Madrid, cada vez más desnaturalizada, por eso quiero traer proyectos a rodar aquí, hay mucho por hacer y mucho que contar en Asturias y de paso aportar mi granito de arena. Y a ver si así consigo que en Sietes, el pueblo donde tengo mi casa, dejen de llamarme el madrileño… jajaja".