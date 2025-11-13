Estas tres asturianas han logrado abrirse camino en el deporte mundial y envían un mensaje a las jóvenes: "Grandes sueños exigen grandes sacrificios"

Cuando tenía solo seis años, el padre de Merche García la apuntó junto a su hermano a clases de judo; al cumplir los ocho, decidió que probase suerte en la MMA; y hoy, a los diecisiete, es triple campeona mundial juvenil de esta disciplina. Carmen López tiene el lujo de poder decir que en su casa siempre le dejaron "hacer lo que quisiera", incluso cuando, sin equipo ni entrenador, le contó a su madre que iba a competir en el campeonato nacional de surf adaptado (una aventura que la llevó a ser la primera española invidente en participar en un mundial de surf adaptado y ser campeona mundial de parasurfing). En Gijón, Natasha Lee pasó su infancia participando todos los deportes que se le ponían por delante, incluso el hockey sobre patines que en aquellos años era una modalidad totalmente masculina. Lo peleó, y además de formar durante quince años de la Selección, hoy lidera al Telecable Hockey Club, que aglutina más de una docena de títulos.

Las tres experiencias las compartieron ayer en una nueva convocatoria del eWoman, evento de Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA celebrado en Oviedo y dedicado a mujeres líderes que transforman la sociedad que en esta ocasión se amparó bajo el título: "Cuando una mujer abre camino, lo hace para todas".

Así fue el Ewoman 2025 organizado por LA NUEVA ESPAÑA / Irma Collín

Las tres participantes de esta edición se convirtieron con sus historias en verdaderos ejemplos, demostrando que el deporte también puede ser un transformador social. "Hubo momentos malos, pero yo me quedo con que soy una persona a la que su capacidad no la limita", sentenció Carmen López. La surfista se abrió en su intervención y relató el bulling que sufrió durante su etapa escolar. "Me dieron una paliza, me tiraron el ordenador por la ventana y me vaciaron un extintor encima", contó.

Estas experiencias las comparte ahora durante sus charlas en centros educativos, en las que aconseja a los chicos que "busquen ayuda porque vivirlo solo es muy difícil". "En un colegio cuando conté esto vino un chico a abrazarme y me contó que el también estaba sufriendo acoso escolar", rememoró.

Natasha Lee recibió un golpe muy duro cuando, antes de poder retirarse como tenía previsto en el Mundial de Barcelona después de quince años en la Selección, la echaron aludiendo "que no estaba al nivel". "Un abuso de poder", en sus propias palabras, que la llevó a estar muchos años enfadada. La deportista había ejercido los últimos como capitana, reclamando en todo momento los derechos tanto suyos como de sus compañeras. No le fue bien, pero "valió para que las jugadoras que van hoy cobren".

"¿Merece la pena seguir luchando?", se pregunta. "Sí, pero cansa". Lee es actualmente una de las dos únicas mujeres que entrenan a un equipo de la máxima categoría de hockey patines en España y ha llegado al Telecable Hockey de Gijón a lo más alto. "Espero que seamos muchas más y que nos valoren", desea.

La más joven de las ponentes, Merche García, tiene un sueño: llegar a la UFC (Ultimate Fighting Championship). Y para ello entrena seis días a la semana, cuatro o cinco horas al día, porque "los grandes sueños requieren grandes sacrificios". García, que tuvo que abandonar pronto el evento para irse a entrenar, "animó a todo el mundo a practicar este tipo de deportes, aunque no lo parezca también es un deporte de equipo y te enseña unos valores, sacrificio, trabajo en equipo, constancia, disciplina..".

Con sus testimonios, las tres deportistas demostraron que son "referentes sociales", como destacó Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado. En su opinión, "este encuentro pone de manifiesto no solamente el valor del deporte como actividad física, que sabemos que es absolutamente necesario, sino como herramienta de transformación social, igualdad de oportunidades y construcción de referentes".

Al evento también acudió la concejala de Deportes de Oviedo, Concepción Méndez. Todos ellos fueron recibidos por el director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo M. Peón, quien incidió en la importancia de "dar voz a las mujeres que están transformando nuestro entorno" y agradeció a los presentes la asistencia.

Una sesión de coaching para ver los errores como "una ventana de oportunidad"

La décima edición de eWoman volvió a contar con la presencia del equipo de Cambyo, que dirigió una sesión de coaching y liderazgo para todas las personas presentes. Una sesión a cargo de Usoa Arregui e Ignacio Alonso, que hizo a los presentes reflexionar, compartir experiencias y realizar un ejercicio retrospectivo sobre cómo han abordado sus experiencias vitales hasta el momento. Comenzaron con una pregunta: "¿Sabéis que nombre le hemos dado a la sesión?". Entre los asistentes muchas respuestas: "Mujeres líderes, mujeres con valor, la lucha de las mujeres...". Ninguna fue correcta, aunque de forma indirecta no andaban muy desencaminadas. "Mujeres líderes con el valor de equivocarse", ese fue es eslogan elegido. Porque "detrás de todo riesgo está la posibilidad de equivocarse".

"Las equivocaciones duelen si nos quedamos con lo que no ha salido bien", afirmó Alonso. No obstante, "gracias a cada una de las equivocaciones que cometemos podemos llevarnos cosas valiosas". Ese es el mensaje que quisieron lanzar durante la sesión y sobre el que animaron a reflexionar, después de escuchar los testimonios de las tres deportistas, con los que demostraron, precisamente, que a veces los errores pueden llevar a consecuencias positivas.

Para hacerlo, propusieron a los presentes un juego. A la entrada casa asistente recibió una llave de un color. El objetivo era juntarse con quien tuviese llaves diferentes, compartir con ellos errores que la personas hubiese cometido y que el resto del grupo le ofreciese soluciones al respecto.

"Hemos debatido mucho, y muy profundamente, sobre la importancia de situarse en el presente, arriesgarse y dejar el pasado y el futuro en otro plano", contó uno de los asistentes. Mi error siempre fue, añadió otro, "no decir lo que pienso o lo que siento". "Este evento me ha llegado mucho", reconoció sin poder emocionarse.

Con sus palabras, Arregui y Alonso lograron guiar a los presentes hasta una reflexión que les acompañará a partir de ahora: "los errores son una ventana de oportunidad".

Carmen López y la valentía de quien no es menos que nadie Carmen López sufrió un glaucoma congénito que le arrebató la vista, pero la discapacidad no le ha impedido lograr todo lo que se ha propuesto a lo largo de su corta vida (tiene solo 28 años). Llegó al mundo del surf adaptado por casualidad, cuando participó como voluntaria en unas jornadas de una asociación de personas con discapacidad intelectual. "Me engañaron y acabé en el agua, y desde entonces no salí", contó ayer en la jornada. Practicar este deporte no es solo su gran pasión, sino que le hace sentir que las barreras son solo una cosa ilusoria. "Cuando voy caminando por Oviedo escucho los comentarios de la gente, como se dicen unos a otros que soy ciega. También hay quienes piensan que si lo dicen en diminutivo, ‘pobrecita que es cieguina’, lo hacen más fácil. Y sé que es gente que no lo hace por mal, pero yo no soy menos que nadie", sentenció. Por eso lleva desde hace ocho años de una fructífera relación profesional con su entrenador, Luis García. En la primera competición que acudieron juntos, le dijo que "venía una ola enorme que me agachase y bucease, pero me llegó por las rodillas". ¿Su excusa? "Quería comprobar si la confianza era ciega".

Natasha Lee o cómo abrirse paso en un mundo de hombres Natasha Lee es fisioterapeuta y una de las dos únicas entrenadoras en la máxima categoría del hockey sobre patines en España, deporte en el que comenzó siendo todavía una niña, cuando "solo lo practicaban los hombres" y tuvo que pelear para que en la liga en la que estaba permitiesen los equipos mixtos. "Desde que empecé cambiaron muchos las cosas. Cuando a veces las jugadores se quejan yo les recuerdo que me tenía que duchar con agua fría", recordó. A día de hoy puede presumir de tener en su palmarés, como jugadora de la Selección española, tres campeonatos del mundo y tres de Europa. Además, el Telecable Hockey Club de Gijón, del que ahora es entrenadora, tiene en su haber cuatro títulos de OK Liga, seis Copas de Europa, dos Supercopas y una Copa Continental. Su testimonio lo acompañó con una serie de fotografías sobre esta trayectoria. "La eterna excusa de que las mujeres no generan dinero y no llenan los campos, cuando jugamos la Copa de Europa logramos la mejor entrada", aseguró la deportista, quien recordó que tuvieron que exigir la ampliación del graderío del pabellón de Mata-Jove, donde juegan, porque se les quedaba pequeño.