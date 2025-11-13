La Universidad de Oviedo se vuelve a rebelar contra el desembarco de las privadas en Asturias: plantean dudas sobre su legalidad

La Universidad de Oviedo ha reiterado durante la sesión ordinaria del Claustro celebrada esta mañana su defensa de la universidad pública y ha mostrado su oposición a la implantación en Asturias de centros adscritos a universidades privadas, concretamente de la Universidad Nebrija y la Universidad Alfonso X el Sabio. El rector, Ignacio Villaverde, ha subrayado que la institución “no tiene ningún problema con la llegada de universidades privadas”, pero ha considerado injustas las críticas vertidas desde algunos sectores económicos hacia la Universidad Pública Asturiana con motivo de su llegada.

Villaverde insistió en que la Universidad de Oviedo es una institución “sólida, competente e integrada en el territorio”, y que la competencia con centros privados “debe servir como estímulo, no como descalificación”. Recordó, además, que el equipo rectoral ha actuado de forma institucional y jurídica, personándose en los expedientes administrativos abiertos por la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo para la creación de los dos centros adscritos.

El secretario general de la Universidad, Ángel Espiniella Menéndez, encargado de coordinar el trabajo jurídico, explicó que las alegaciones se presentaron dentro del plazo legal y desde el máximo respeto a las iniciativas privadas y a la administración autonómica. No obstante, el documento de alegaciones incluye dos bloques de argumentos: por un lado, plantea dudas en torno a la legalidad, al considerar que el Decreto 90/2009 no permite la creación de centros adscritos a universidades sin sede en el Principado de Asturias, así como por la posible fusión indebida de dos procedimientos administrativos (creación y adscripción). Y por otro lado, cuestiones de interés y oportunidad, al entender que los expedientes deberían resolverse conforme al nuevo Real Decreto 905/2025, que actualiza el marco jurídico universitario y refuerza los criterios de calidad y excelencia académica.

La Universidad de Oviedo también expresó su preocupación por la falta de infraestructuras propias de las entidades solicitantes, que, según los expedientes, dependen de futuras cesiones de espacios públicos. Además, solicitó que la eventual aprobación de estos centros no afecte a la oferta de plazas de prácticas en centros sanitarios públicos de la universidad asturiana.

Respecto a la Universidad Europea, el rector señaló que su proyecto sigue un trámite distinto, ya que implicaría la creación de una universidad completa en Asturias, lo que requiere una ley aprobada por la Junta General del Principado. En este caso, la Universidad de Oviedo se ha personado en el procedimiento y prevé presentar alegaciones cuando el proceso avance.

Durante el claustro, intervino la profesora Ángeles Fal, quien reafirmó su preocupación por el avance de estas iniciativas privadas y defendió el papel de la universidad pública como garante de la "equidad y la calidad en la educación superior". El rector anunció que la institución presentará un recurso de reposición entre administraciones y mantendrá informada a la comunidad universitaria sobre los próximos pasos.

Cinco grandes pactos para los próximos cinco años

El máximo responsable de la universidad asturiana ha explicado ante el Claustro la estrategia de futuro contemplada para la institución a través de cinco grandes pactos para los próximos cinco años. Primero, con los estudiantes, para darles mayor voz, atender sus necesidades y reforzar su sentido de pertenencia. Segundo, con el personal docente e investigador y de administración y servicios, con el objetivo de asumir un mayor esfuerzo docente y reorganizar y reforzar las plantillas administrativas. Tercero, con los centros y departamentos, para avanzar en la descentralización y dotarlos de autonomía presupuestaria y de gestión. Cuarto, por la ciencia y la investigación, con el propósito de cambiar el modelo de gestión, atraer talento y grandes proyectos e impulsar programas de atracción y estabilización. Y quinto y último, con el territorio y los agentes sociales, con la mirada puesta en alcanzar una gran concertación regional para que la universidad siga siendo útil al progreso de Asturias.

Villaverde ha detallado también la cuenta general de la Universidad de Oviedo correspondiente al ejercicio 2024, que se cerró con un superávit de 2 millones de euros (tras la venta de uno de sus edificios por casi 3 millones de euros). Además, el rector ha presentado el informe de seguimiento del Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo 2022-2024. En este sentido ha señalado que el grado de cumplimiento de los ejes transversales, considerados prioritarios y que engloban especialización, digitalización, sostenibilidad y conexión, alcanzan un 2,9 sobre 4 puntos, mientras que los seis ejes verticales, en los que se incluyen servicios, investigación, docencia, gobernanza, infraestructuras y personas, tienen un cumplimiento de 2,8 sobre 4 puntos.

En su intervención ante el Claustro, Ignacio Villaverde ha recordado las principales cifras que reflejan la realidad de la Universidad de Oviedo, una comunidad integrada por más de 21.000 estudiantes, más de 2.000 docentes e investigadores y una plantilla de personal técnico de gestión, administración y servicios que supera el millar de trabajadores. Entre los datos destacados, ha apuntado que la institución académica asturiana supera ya los 200 grupos de investigación, ha aumentado hasta 691 el número de proyectos, cuenta con 57 cátedras y ha firmado 339 contratos FUO entre enero y agosto de este año.