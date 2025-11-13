La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
Enrique Fernández Fernández, Kike, natural de La Figal, ya está en el tanatorio de Grado, tras realizarse la autopsia en la mañana de este jueves
La víctima mortal de Anzo es Enrique Fernández Fernández, de 33 años. Natural de La Figal, se le conocía como Kike. Su cadáver ya se encuentra en la sala 3 del tanatorio de Grado, después de que se realizase la autopsia en la mañana de este jueves en el Instituto de Medicina Legal de La Corredoria.
Han trascendido algunos detalles del accidente, ocurrido a la altura del kilómetro 428 de la carretera de Galicia por el interior (N-634). Al parecer, el conductor se salió de la calzada, por razones que se están analizando, y colisionó brutalmente contra un muro, falleciendo prácticamente en el acto.
El cadáver fue hallado por un vigilante poco antes de las 4.22 de la madrugada. Se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Grado que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.
Los bomberos procedieron a excarcelar al ocupante del vehículo accidentado. Por su parte, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Grado y la UVI Móvil de Oviedo, que sólo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.
Los efectivos de bomberos finalizaron la intervención y retiraron de regreso al parque a las 5.08 horas.
La sala del 112 del SEPA informó, además de al SAMU, a la Guardia Civil.
Este jueves, el cadáver será recibido en la iglesia parroquial de San Cosme de Rañeces, a las cuatro y media de la tarde, para la celebración del funeral de cuerpo presente, y a continuación será enterrado en el cementerio parroquial.
