Los accionistas de Duro aprueban el plan de reestructuración: “Lo peor ha quedado atrás, la empresa resurgirá”

“Lo peor ha quedado atrás”. Esta ha sido una de las lapidarias frases con las que el vicepresidente de Duro Felguera, el mexicano Jaime Isita, ha alentado este viernes a los accionistas de la centenaria compañía asturiana a aprobar el plan de reestructuración con el que se quiere evitar la quiebra. Y lo ha conseguido: los titulares de 121 millones de acciones, el 99,9% del capital, han refrendado la reorganización financiera propuesta por la cúpula.

“La ejecución de este plan asegurará una nueva etapa para Duro Felguera”, ha asegurado Isita durante su intervención en la junta extraordinaria de accionistas celebrada este viernes en la sede de la compañía, en Gijón. Isita ha ejercido sus funciones en sustitución del presidente, el también mexicano Eduardo Espinosa, de baja por enfermedad. “Duro avanza hacia la recuperación, la empresa resurgirá y volverá a competir en el mundo”, ha asegurado Isita.

Con todo, el directivo mexicano (representante de unos de los accionistas mayoritarios, el grupo Prodi) también ha advertido de que “Duro volverá a crecer, pero no será fácil ni rápido”. Por ello, ha dejado claro que la empresa necesita “tiempo y paciencia para que las medidas que se han adoptado rindan su fruto”.

Asimismo, Isita ha admitido que el plan de reestructuración “impone grandes sacrificios a todos los afectados, empezando por los accionistas mayoritarios, que en dos años han visto perdida su inversión de 90 millones de euros”. También ha señalado que durante el periodo de preconcurso de acreedores, que ha durado casi un año, “ninguna empresa quería contratar a Duro”, pero que ahora, finalizado ese estado, la empresa “tiene la plena capacidad para ejecutar y completar los proyectos pendientes”.

En relación a dos de las obras que más quebraderos de cabeza han causado a Duro en estos años —las centrales de Djelfa (Argelia) y de Iernut (Rumanía)—, Isita ha advertido de que la empresa “tomará las acciones legales correspondientes para la defensa de sus derechos”.