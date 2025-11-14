Adriana Lastra, Delegada del Gobierno, recibe el alta en el HUCA, pero sigue recuperándose en su domicilio

La Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha recibido el alta médica de su ingreso en el Hospital Central Universitario de Asturias, adonde acudió el pasado sábado tras una infección respiratoria que derivó en neumonía, según fuentes del PSOE.

Lastra ya ha abandonado el centro hospitalario y reposa en su domicilio, si bien la próxima semana tendrá que someterse a nuevas pruebas.

Esta situación ha motivado que la Delegada del Gobierno y vicesecretaria general de Acción Política de la FSA haya suspendido su agenda de actividad pública a lo largo de toda la semana y, previsiblemente, también la anule al menos los primeros días de la próxima, a la espera de la evolución.

Lastra se sintió indispuesta el pasado sábado que llevó a establecer su ingreso hospitalario. Tras una semana de atención médica prosigue con la recuperación en casa.