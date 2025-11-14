PP Asturias
Álvaro Queipo defiende un alivio fiscal para todos los asturianos, en especial para las clases medias y bajas
La propuesta del PP contrasta con la política de la izquierda de incremento constante de la presión fiscal, con una subida de los impuestos a las rentas medias que pretende ocultar: "Es inaceptable pagar más por ser asturianos", destaca el líder de los populares en el Principado
El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, defiende una propuesta de reforma fiscal para que todos los asturianos tengan más dinero en sus bolsillos, especialmente las clases medias y bajas, mediante un alivio de la asfixiante carga fiscal con la que el Gobierno de Barbón castiga a los asturianos, y que pretende incluso empeorar con sus acuerdos con la izquierda más extremista.
El Partido Popular quiere que los asturianos, sin excepción, dejen de pagar cada vez más impuestos cuando, a la vez, pierden capacidad económica y se empobrecen por negarse el Gobierno regional a compensar la inflación, que castiga especialmente a nuestras rentas medias y bajas.
Una situación que no sufren los españoles que viven en otras regiones. Es inaceptable pagar más impuestos por el hecho de ser asturianos, y que la cesta de la compra cada vez sea más costosa con menos productos.
El Ejecutivo bate récords de recaudación a costa del esfuerzo diario de los asturianos, y cada vez gestiona peor los recursos de los ciudadanos, sin mejoras en los servicios públicos. Es la gran mentira de la vía fiscal al fracaso de los socialistas y sus socios radicales. El modelo del fiasco del presidente saliente Barbón.
Pero el Gobierno regional, insaciable, quiere estrujar aún más a los asturianos y prepara subir los impuestos a las clases medias de la región con su reforma del IRPF, un incremento que intenta ocultar a los ciudadanos.
No es admisible, y por ello Álvaro Queipo defiende una reforma fiscal para lograr una mejor Asturias con menos impuestos, para impulsar el consumo, el ahorro y la inversión, mejorar nuestra competitividad fiscal y la capacidad de atracción de talento. Es decir, más crecimiento económico y más empleo para todos los asturianos.
Este plan fiscal del Partido Popular de Asturias no se limita al IRPF, sino que también se reformará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para que los hijos no paguen por heredar de sus padres o abuelos; Transmisiones Patrimoniales, para facilitar el acceso a una vivienda, un gran problema que la izquierda es incapaz de poner solución; Patrimonio y el recargo del IAE, para evitar que persona y empresas se establezcan en las comunidades vecinas, que tiene una mejor tributación.
Es poco inteligente penalizar a quien quiera venir a Asturias a trabajar o invertir, ni poner obstáculos para lo que ya viven en nuestra tierra decidan irse a otras comunidades.
Llega la hora del cambio en Asturias y del final del régimen socialista que tantas oportunidades de futuro para los asturianos ha tirado por la borda.
